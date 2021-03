SCENA IZ 2. EPIZODE PORODICE NAPRAVILA POMETNJU: Znači ti si taj ČEDA?! A ovako se Jovanović prisetio jutra kad je sreo SLOBU!

Čedomir Jovanović opisao je okolnosti u noći u kojoj je upoznao Slobodana Miloševića, bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije, i pokušao da ga nagovori da se preda kako bi bio odveden u pritvor, a na posletku i u Haški tribunal.

Ta scena deo je večerašnje, druge epizode serije "Porodica", u kojoj Čedomir Jovanović, kojeg glumi Milan Marić, odlazi u vilu „Mir“ na pregovore sa Miloševićem (Boris Isaković), koji mu prilikom upoznavanja kaže:

foto: Printscreen/RTS1

- Znači ti si taj Čedomir. Nisam znao da si toliko mlad!

Čedomir Jovanović je sve o slušaju hapšenja Miloševića ispričao četiri godine nakon što se sve odigralo u vili „Mir“. U emisiji "Insajder" je do detalja objasnio kako je izgledao njegov dolazak u Užičku 11.

- Jedino moguće bilo je tražiti alternativu, a ona je podrazumevala razgovor sa Miloševićem. Svitalo je. Bilo je rano proleće i divno jutro. Sve je bilo sušta suprotnost te atmosfere u kojoj smo se nalazili. Ušao sam u kuću. S leve strane, klečao je i plakao Siniša Vučinić. Držao je automatsko oružje u ruci. U kući nije bilo vode i struje. Veliki hol do kabineta bio je u mraku. Sa strane se pojavio čovek za koga ni danas ne znam kako se zove. Bio je krajnje ljubazan i rekao mi da će predsednik sada izaći. S druge strane došao je Bjelica koji je izvadio pištolj i uperio ga u mene. U tom trenutku pojavio se Milošević. Rekao mi je: "Znači, ti si Čeda." Ušli smo u tu prostoriju, gde su se vrlo brzo okupili neki ljudi koji su se vrzmali po kući - pričao je Jovanović u aprilu 2005. godine.

Jovanović je insistirao da Milošević i on vode sami razgovor.

- Kada su ljudi napustili tu prostoriju imao sam pred sobom drugog čoveka. Odlučnog da ne popusti. Tražio je neku pravdu za sebe, pozivao se na zakon. Po kući se osećao miris baruta. Hodali smo po čaurama. Okolo su se nalazili polupijani četnici koji su izgledali potpuno nenormalno. To je jedan svet kojem Milošević definitivno ne pripada. S druge strane, to je jedini svet u kojem je Milošević mogao da se kreće. Napustio sam kuću - objasnio je Jovanović.

foto: Printscreen/RTS

Jovanović se prisetio i susreta sa ćerkom Slobodana Miloševića, Marijom:

- Setio sam se nekih komičnih scena. Njegova ćerka silazi sa sprata držeći u ruci revolver. Nikada u životu niko mi nije prišao sa pištoljem, ali reakcija drugih ljudi, Miloševićevih saradnika, bila je neverovatna. Počeli su da se skrivaju iza fotelja. Nekoliko vrata je u istom trenutku zatvoreno. Čuo sam brave koje se zaključavaju. Ona mi je prišla i ponovila ono što mi je i Milošević rekao, ali ona je otišla i korak dalje i rekla da sam im uništio porodicu. Ali, reagovao je advokat Toma Fila koji mi je skrenuo pažnju da je ona u dosta čudnom stanju i da nije racionalna - ispričao je Jovanović.

Razdvojili su ih, ali tu nije bio kraj.

- Ona me je tražila po kancelarijama sve dok nije shvatila da Milošević izlazi iz kuće. U tom trenutku došlo je do pucnjave. Mene je udario džip koji se nalazio parkiran iza. Bio sam u autu sa sudijom Čavlinom. Posle se ispostavilo da je džip vozio Bracanović za koga ne znam kako se tu uopšte pojavio, niti da je obezbeđenje same kolone uradio JSO, odnosno lično Legija - ispričao je Jovanović.

foto: PrintScreen / Prva TV

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

01:05 Reditelj u Pulsu Srbije otkrio šta možemo očekivati od serije

Kurir