POČELA SAM DA PLAČEM, UŽASNO SAM SE UZNEMIRILA: Karanovićeva se potresla posle prvih kadrova Porodice, jedva izašla iz ULOGE!

Mirjana Karanović igra Miru Marković u seriji "Porodica", a sada je otkrila kako se osećala posle snimanja prvih kadrova.

Glumica je otkrila da je osetila veliku težinu i da je čak i plakala.

"Počela sam da plačem kada sam snimila, užasno sam se uznemirila. To nije bila ljubav, to je kao neka simbioza, kao neka organska povezanost. Oni su kao dva tela, a jedno biće. On je bio jedino uporište u njenom životu", rekla je Mira i dodala:

foto: Printscreen/Ami G

"Nosili smo to iznutra, a radili sve ostalo. Šaljemo poruke, ali ostaje unutra ta energija, ali meni se to dešava sa svim likovima koje igram. Preuzmem neki stav, držanje, način na koji se lik kreće u prostoru i vremenu, na to ne možeš da utičeš."

foto: Printscreen/RTS1

"Pričali smo i sa ljudima i između sebe, da želimo da napravimo ozbiljnu rekonstrukciji toga, da ljudi uđu u prostor, ne da im namećemo svoju ideju, to je bilo najvažnije - da oni budu živi ljudi. Nije ta serija o meni, to što ja privatno mislim je nebitno, bitna je ona. Meni je ona bila najvažnija", istakla je Mira u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/RTS1

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:05 Reditelj u Pulsu Srbije otkrio šta možemo očekivati od serije

Kurir