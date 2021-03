BEOGRAD NE PAMTI GLAMUROZNIJE PRIJATELJSTVO! Pokojnom Joksimoviću ova manekenka je bila muza, pio je ŠAMPANJAC iz njene CIPELE

Aleksandar Joksimović, čuveni kreator bivše Jugoslavije, preminuo je u ponedeljak u 87. godini u bolnici "Dragiše Mišović" od posledica korona virusa. Srpski dizajner je u jednom trenutku dosegao i svetsku slavu, ali je ipak čitav život proveo u Beogradu, ostavivši veran svojoj zemlji i unapredivši ovdašnju modnu scenu.

foto: Printscreen

Joksimović je čovek koji je krojio jugoslovensku modu, pa nije ni čudo što je zaradio nadimak "modni bog". I on je baš poput Lagerfelda, Valentina, Oskara de la Rente, Stefana Gabane i Domenika Dolčea i drugih modnih genijalaca imao svoju muzu i inspiraciju u jednoj manekenki - Tamari Bakić.

Tamara Bakić je bila preko 20 godina manekenka u ekipi Aleksandra Joksimovića, a pored profesionalne saradnje, ovaj dvojac negovao je i dragoceno, veoma blisko prijateljstvo.

foto: printscreen

Upoznali su se još davne 1960. na modnoj reviji koju je organizovao Zavod za unapređenje domaćinstva, gde je Aleksandar kao svoj prvi posao radio uniforme za zaposlene u restoranima, kao I školske uniforme. Tada je počelo njihovo drugovanje - godinama su se družili i provodili, dočekivali zajedno rođendane i praznike, uvek su živeli blizu jedno drugog, stvarali su zajedno, bukvalno su bili nerazdvojni.Tamara, koju Beograđani znaju i kao urbanu modnu legendu, i Joksimović zajedno su proputovali i ceo svet - od Pariza 1969, preko Rusije, Italije, Irana, Nemačke u narednim decenijama...

Ova dama prisetila se i jedne lepe anegdote sa Aleksandrom, koja zauzima posebno mesto u njenom srcu.

"Nikad neću zaboraviti kako me je jednom prilikom iznenadio za rođendan. Sedeli smo u Skadarliji, a on je u ponoć odjednom nestao. Ubrzo se vratio i to sa ljudima koji su nosili more kofi punih belog cveća... Okupljeni su pričali da Skadarlija tako nešto nije pamtila", ispričala nam je ona.

Aleksandar je obožavao Tamaru, toliko je bio opčinjen njom da je na jednom gostovanju na Avali, koje je organizovao Milan Lango, pio šampanjac iz njene cipele! To smo mogli da čitamo samo u romanima, a samo retke i jedinstvene žene su mogle to i da dožive

Ona je nosila brojne modele ovog kreatora iz poznatih kolekcija Simonide, Vela Negrinova, Prokleta Jerina, Price, Vitraž, i iz mnogih drugih kolekcija koje je kreirao Aleksandar, a koje nisu imale ime.

foto: printscreen

