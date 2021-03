BORIS ISAKOVIĆ I MIRJANA KARANOVIĆ IZDOMINIRALI U PORODICI: A malo ko zna da su 2000. godine glumili Slobu i Miru u jednom komadu!

Boris Isaković i Mirjana Karanović glavna su tema u javnosti zahvaljujući seriji "Porodica", u kojoj tumače likove nekadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i njegove žene Mire Marković.

Ono što je zanimljivo, jeste da ovo nije prvi put da njih dvoje igraju u istim ulogama, i to zajedno. Već su igrali Slobu i Miru u komadu "Pad" u komadu Biljane Srbljanović.

Ona je ovu informaciju podelila na svom Fejsbuk profilu.

Boris Isaković i Mira Karanović su već igrali Slobodana Miloševića i Miru Marković, u mom komadu "Pad".

Ovako je pre 21 godinu Biljana Srbljanović opisala svoju dramu "Pad".

- Moja ideja jeste bila da napišem društveno-angažovani komad, i to u jednom veoma staromodnom smislu reči, kako se to radilo između dva svetska rata na primer. S druge strane, može se napisati komad u kome će se sve svetske istine razotkriti, ako uopšte postoji ijedna svetska istina, ali to i dalje ne znači da će taj komad i ta predstava da profunkcionišu. To je potpuno izvan svega što je misaono i to je ono što je za mene najuzbudljivije u teatru. Ja ne znam kakav će impakt taj komad imati jer to ne zavisi od odluke niti pisca niti reditelja, to je prosto nešto što ili postoji ili ne postoji u pozorištu.

- Znam da će to sad zvučati odvratno, možda i zaista šizofreno, ali ja sam želela komad i predstavu koji bi bili krajnje racionalno vođeni, a sada opet mislim da i meni u svemu tome treba da bude najuzbudljivije nešto što uopšte nije intelektualno, već nešto što je potpuno drugačije, nešto emotivno. Za mene je najuzbudljiviji trenutak u predstavi onaj koji nema apsolutno nikakve veze sa mnom, kad jedan od glavnih junaka peva pesmu Frenka Sinatre My way, što je rediteljska intervencija. To je za mene kvintesencija predstave. S druge strane, kritičar ima krajnje racionalan pristup, razgrađuje znake na sceni, značenja, tumači i analizira šta je pisac odnosno reditelj hteo da kaže, i šta je uspeo ili nije uspeo. Mislim da, bez obzira na to što je komad rađen glavom, tu ništa nije hladno, tu je stvarno duša ispovraćana.

