MOMIRA BULATOVIĆA U PORODICI GLUMI LJUBIŠA SAVANOVIĆ: Gledali ste ga u još jednom čuvenom OSTVARENJU!

U večerašnjoj epizodi serije "Porodica" imali smo prilike da vidimo Ljubišu Savanovića u ulozi Momira Bulatovića, nekadašnjeg predsednika Crne Gore, koji je preminuo pre dve godine.

- Jasno je svima da je ovo farsa nametnuta spolja. Sve je nelegalno, baš sve. Potrebna je abolicija - kazao je lik Momira Bulatovića u trećoj epizodi "Porodice".

Glumac Ljubiša Savanović je iz Banjaluke. Član je ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, a pre par godina gledali smo ga i u filmu "Kralj Petar Prvi", kao i u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

Momira Bulatovića, bivšeg predsednika Crne Gore, smrt je zatekla u Crnoj Gori u selu Raća u Kučima kod Podgorice gde je davao pomen svom tragično preminulom sinu. Iako je već dugi niz godina živeo u Beogradu, gde se nakon povlačenja iz politike nije previše eksponirao, Bulatović je preminuo od posledica srčanog udara u rodnoj Crnoj Gori, samo nekoliko dana nakon obeležavanja godišnjeg pomena svom sinu.

Boško Bulatović (21) sin Momira Bulatovića preminuo je 2008. godine nakon kratke i teške bolesti. Bio je student ekonomije.

Momir Bulatović je posle smrti sina godinama živeo van očiju javnosti, te se o njegovim poslednjim danima malo zna. Izbegavao je pojavljivanje u javnosti, a poslednji put viđen na komemoraciji Mirjane Marković koja je preminula u aprilu ove godine.

Bio je predsednik Predsedništva SR Crne Gore od 1990. do 1992, predsednik Republike Crne Gore od 1993. do 1998. i predsednik Savezne vlade Savezne republike Jugoslavije od 1998. do 2000. godine. Tokom svog političkog delovanja u Srbiji, bio je jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, te je baš on proglasio stanje neposredne ratne opasnosti, a zatim i ratno stanje u toku NATO bombardovanja SRJ 1999. godine.

