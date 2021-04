POSLEDNJI KONCERT JE ODRŽALA U BEOGRADU I BILO JE SKANDALOZNO: Majka pokojne Ejmi Vajnhaus progovorila o šokantnim detaljima!

Ejmi Vajnhaus, jedna od najvećih svetskih zvezda tragično je preminula 2011. godine u 27. godini.

Ejmi je iza sebe ostavila brojne hitove, a njen život su pratili i mnogi skandali. Naime, pored fantastičnog glasa, bila je poznata i po burnom životu i "ispadima" koji su se dešavali usled borbe sa zavisnošću od narkotika i alkohola.

Njena majka Dženis odlučila je da posle decenije od smrti ćerke ispriča celu priču o njoj u dokumentarcu “Amy Winehouse: 10 Years On”.

Majka britanske zvezde smatra da svet nije upoznao pravu Ejmi, pa je iz tog razloga odlučila da otkrije detalje iz njenog života koje javnost do sada nije znala. Dženis će u trenutku ispovesti o pokojnoj ćerki imati podršku ostalih članova porodice. Ona, inače, boluje od multiple skleroze i nekih uspomena zbog bolesti se ne seća najbolje. To je upravo i bila najveća motivacije Ejmine majke za snimanje dokumentarca s BBC-jem. U filmu o velikoj zvezdi, koja je ovaj svet napustila sa samo 27 godina, biće prikazani dosad neviđeni porodični snimci.

Vajnhausova je bila dete razvedenih roditelja, a nakon njene smrt su osnovali fondaciju. Kada je umrla, pevačicino bogatstvo od 5,3 miliona dolara nasledili su njeni roditelji, jer testament nije postojao. Ejmi se razvela od glumca Blejka Fildera Sivila 2009. godine, te nije dobio nijedan delić tog nasledstva. Međutim, nakon osam godina od pevačicine smrti, nezadovoljni Blejk je odlučio da traži svoj deo u iznosu od 1,8 miliona dolara. On je rekao za strane medije tada da ima puno pravo na to, jer je njegova bivša supruga napisala neke od najvećih hitova dok su bili zajedno. Javnost je taj zahtev okarakterisala kao bezosećajan, te je šokirao i njene roditelje. U javnosti se i dalje pominju njihovi konflikti dok su najpre bili u vezi, a zatim i u braku. Vesti o njihovom odnosu su često bile uznemirujuće, pa sasvim sigurno da će se u filmu emitovanom o životu Vajnhausove, naći upravo i Blejk.

- Uvek ću se osećati krivim, ali ne želim više da budem jedina osoba koju krive. Ejmi nije radila ništa što Ejmi nije htela da radi. Trebalo je da imam mnogo drugačiji pristup svemu ovome - izjavio je glumac u “Good Morning Britain” pre nekoliko godina, gde je malo detaljnije pojasnio odnos sa slavnom pevačicom.

- Ejmi i ja smo bili zajedno šest, sedam godina, ali ne u kontinuitetu. Naša veza je bila turbulentna. Imali smo jedan ozbiljniji raskid koji su propratili mediji, ali smo se pomirili i tada. Godinama me prozivaju zbog drogiranja, ali istina je da smo se nas dvoje drogirali nekih šest meseci tokom našeg braka i to je to. Pre toga, Ejmi se nije drogirala, samo je pušila marihuanu. Ja sam uzeo heroin samo četiri ili pet puta - govorio je glumac.

Da podsetimo, poslednji koncert u karijeri koji je pevačica održala pre nego što je umrla, bio je u Beogradu 18. juna 2011. godine, kojim je započela turneju. Međutim, mediji su tada njen nastup opisali kao skandalozan, navodeći da je zaboravila reči svojih pesama, te da je jedva stajala na bini u vidno alkoholisanom stanju. Četiri dana kasnije objavljeno je da su svi koncerti do daljeg otkazani, jer je Ejmi uzela pauzu “dok se ne sredi”. Javno se pojavila poslednji put 20. jula 2011. godine u Londonu, kada je otpevala pesmu sa kumom Dion Bromfild, a dva dana kasnije je preminula u svom domu.

