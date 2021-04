LEGIJA I MIRA OČI U OČI! GOSPOĐO, AKO JA BUDEM VOZIO, SKRENUĆEMO NA DRUGU LOKACIJU: Scena iz nove epizode Porodice napravila BUM!

Cela Srbija nestrpljivo očekuje četvrtu epizodu serije "Porodica" u kojoj će biti prikazan susret Mire Marković i Milorada Ulemeka Legije.

Nakon što je objavljen trejler za novu epizodu, u javnost su procurele scene kojih nema u njemu, a tiču se prvih ličnih pregovora o Miloševićevoj dobrovoljnoj predaji. U procureloj sceni gledamo Legiju koji je dobio naređenje da započne upad u Vilu Mir, ali i obećanje koje daje Miloševiću i Miri Marković.

"Vi ste Legija, čula sam puno toga o vama. Kako ste...", govori Mira Legiji i nastavlja: "Efikasni. Slobodan vas mnogo ceni i poštuje.

"Ja sam rekao i predsedniku, da odlučujem dušom i srcem ostao bih ovde s vama do kraja, do poslednjeg metka ali ja sam vojnik države i slušam naređenja", odgovara on i daje obećanje:

"Gospođo, ako ja budem vozio, sigurno neću voziti za Hag. Skrenućemo na drugu lokaciju...", govori joj Ulemek, a Mira ga pita:

"Imate li vi ženu?"

"Imam."

"Mora da je jako srećna pored vas."

