MILOŠEVIĆ JE BIO NJENA SRODNA DUŠA, SVE JE RADILA IZ LIČNE TRAGEDIJE! Mira Karanović do detalja o liku Mire Marković!

Povodom večerašnje četvrte epizode serije "Porodica", koja se večeras emituje na RTS-u, glavna glumica Mirjana Karanović koja tumači lik Mirjane Marković otkrila je kako je doživela ovaj glumački izazov, da li je imala nedoumice pre nego što je prihvatila ulogu i šta je igrajući lik supruge Slobodana Miloševića naučila o nekadašnjoj prvoj dami naše zemlje.

"Sa velikim uzbuđenjem sam odgledala celu seriju, za nekih pet- šest sati, i više sam nego zadovljna time u čemu sam učestvovala, to je takva serija u kojoj bih ja bez ikakvog problema igrala i najmanju ulogu, zato što je po mom mišljenju u pitanju veoma kvalitetna serija i nešto što će sigurno ostati zapamćeno i sigurna sam da će serija postaviti neke standarde, što je jako dobro, jer nije dobro da se serije samo snimaju, danas ih je veoma mnogo, bitno je da postignemo neki kvalitet. Čula sam da se mnoge strane televizije i neke filmske platforme interesuju i gledaju seriju kako bi je eventualno kupile za prikazivanje. To me veoma raduje jer sam uvek ponosna kada sam deo nečega što je kvalitetno i što može da našu kulturu predstavi na najbolji mogući način", rekla je Karanović i otkriva kakvo interesovanje je izazvala serija "Porodica".

"Obradovala sam se kada sam čula da se snima serija"

Mirjana kaže da je igrati Miru Marković bio malo veći izazov od ostalih uloga.

"Pre svega zato što je moj prostor za glumačku maštu bio veoma sužen i morala sam da poštujem prostor njene ličnosti jer je ona istorijska ličnost i o njoj se dosta zna i dosta se i pisalo, ona je poznata ljudima koji znaju kako je izgledala i kakve stavove je imala. Dosta se zna i o njenom privatnom životu, sve to sam morala da uzmem u obzir i da ugradim u ulogu. Naravno, ono što nisam od drugih mogla da saznam, ali sam mogla da shvatim i da prodrem u to, igrajući je, jeste to kakva je ona bila iznutra, mogla sam da donesem neke svoje zaključke o njoj zato što empatija jeste jedan važan deo glumačke profesije. Ja kao glumica sposobna sam da se saosećam u velikoj meri sa likovima koje igram", priča Mirjana.

"Politički stavovi Mire Marković se razliku od mojih, to sam stavila po strani i odlučila da je igram".

Glumica istče da je prilično odgovorno igrati ličnost koja je zaista postojala.

"Nisam imala slobodu da ja to interpretiram kako ja zamišljam niti je reditelj imao slobodu da otvori neki svoj sasvim poseban rediteljski koncept u odnosu na te događaje. Ono što smo se mi trudili da odigramo bilo je u okvirima svedočanstava i svega što je o tim događajima poznato na osnovu svedočenja ljudi koji su u njima učestvovali i na osnovu svih mogućih dokumenata iz kojih su se mogle saznati određene činjenice", dodaje Mira Karanović i kaže:

"Osećala sam odgovornost, možda pre svega zato što nisam želela da bilo ko pomisli da tu ulogu igram u odnosu na svoj sasvim privatan odnos prema njenim politilčkim stavovima koji se veoma razlikuju od mojih, ali sam sve to stavila po strani i odlučila da igram tu ženu, da budem ta žena, da kada se kamere uključe i kada moji partneri i ja zaigramo scene iz života porodice Milošević, da to bude uveriljivo i da oni koji gledaju mogu da vide neka živa bića, a ne samo neke funkcije ili karikature".

"Žena velikih suprotnosti. Milošević je bio njena srodna duša"

Igrajući suprugu Slobodana Miloševića glumica je mnogo naučila o svom liku.

"Ja se devedesetih nisam bavila Mirom Marković, nisam čitala njene tekstove, ono što je ona pisala, nisam toliko pratila ni te neke njene javne nastupe, ona je za mene bila figura koja je stajala pored Miloševića. Nisam o njoj posebno razmišljala, ali sada igrajući je u seriji upoznala sam i to kako je razmišljala, kako je imala tu jednu kontrasnu ličnost. Sa jedne strane, imala je romantično viđenje sveta i života i odnosa među ljudima, u kojem vlada viteštvo i u kojima je muškarac vitez, a žena neko koga treba zaštititi i spasavati. Njena slika o svetu bila je romantična, gotovo bajkovita. A sa druge strane, tu je njena odbojna distanciranost od sveta u kome je živela negirajući odnos prema stvarnosti i sa jednim veoma odbojnim stavom prema ljudima koje nije volela, koje je prezirala zbog osobina koje je smatrala da su nečasne".

Mirjana Karanović je pripremajući se za ulogu proučavala lilnu istoriju Mirjane Marković, nju kao dete i devojku.

"Mogla sam da razumem iz čega je sve ovo navedeno proizašlo - iz njene lične tragedije i ogromne povezanosti, emotivne i svih drugih povezanosti sa Slobodanom Miloševićem koji je bio njen partner u životu i mogli bismo reći njena srodna duša", poručuje ona.

