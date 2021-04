TIJANA GLUMI MARIJU MILOŠEVIĆ, SAD IZNELA DETALJE BEZ DLAKE NA JEZIKU: Vreme je da se osvestimo! Branila je oca i pucala od MUKE!

Tijana Marković, koja u seriji "Porodica" glumi Mariju Milošević, osvojila je i publiku i kritiku svojim tumačenjem lika ćerke predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Glumica je govorila o Mariji, rekavši da je sve što se desilo prilikom hapšenja Miloševića nju izuzetno pogodilo, a posebno iz ugla osobe čiji lik tumači.

"Vi se povezujete sa ulogom, ona vas sve više osvaja. Svaki put kad su rekli akcija, ja sam bila u ulozi, mogla sam da osetim bar donekle, intuitivno, kako se ona osećala. Ja bih zagrlila sve, naravno i Mariju Milošević. Živela sam tokom snimanja njen život i njene emocije i to je velika stvar", rekla je Tijana, pa dodala:

"Snimalo se u junu 2020. godine. Pojedini su očekivali toliku medijsku pažnju, to je nešto što je promenilo tok naše istorije, naše živote. Ono što mi je drago je da mlađe generacije sada mogu da sagledaju jedan istorijski događaj. Mislim da je bitno da se o tome govori. Iskreno, mislila sam da će biti negativnih, ali je bilo više pozitivnih reakcija."

"Vreme je da razgovaramo o tome, svi se osvešćuju, te pozitivne reakcije su me iznenadile i drago mi je što je tako", dodaje Marija.

Scena gde Mariji odvode oca Slobodana je jedan od najtežih trenutaka.

"Ona je rekla da je pucala od muke. Radeći ovaj lik i to što je izgovorila ona je branila svog oca i tu se priča završava. U ovom kraju doživljavate pik. Marijin lik ide uzlaznom putanjom", rekla je Tijana.

"Kada smo se Mira, Boris i ja povezali, moglo je da ide gde hoće. Baš smo se osetili i to je kvalitet ovoga. Znam da nam je više vremena trebalo kada nas je desetak u prostoriji. Zna se kako se dolazi do te atmosfere mraka. Išla sam do kraja i kada sam mislila da je kraj, bilo je još. Majka je ponosna i oduševljena", kaže Markovićeva.

