ZA VREME SNIMANJA MOJ OTAC JE BIO U BOLNICI Tijana igra Mariju Milošević u PORODICI, a njen tata NIJE DOČEKAO DA JE VIDI U SERIJI

Serija "Porodica" se bavi poslednjim danima Slobodana Miloševića i njegove porodice u vili u Užičkoj ulici. Zapaženu ulogu u seriji ima glumica Tijana Marković koja igra njegovu ćerku Mariju Milošević.

Dok je snimala seriju, Tijana je prolazila kroz teške emotivne momente, gubitak oca. Dodatno teško joj je bilo jer je kroz ulogu prikazivala povezanost sa očinskom figurom.

- Da, nije bilo lako. Za vreme snimanja moj otac je bio u bolnici, ali znao je da snimam ovu seriju. Bio je vrlo ponosan i rekao mi: “Tijana ti ćeš to dobro da uradiš, ta uloga je za tebe”. I onako me je blagoslovio. Imao je samo pozitvan stav i mišljenje o tome. Žao mi je što on neće imati priliku da gleda ovu seriju, ali ja sam uverena da će da je gleda njemu samo znanim očima. Naravno da to ostavlja traga na srcu i duši, ali ovu ulogu sam posvetila svome ocu i duboko verujem da je ponosan na mene- rekla je emotivno Tijana.

