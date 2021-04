ŽELIM DA OHRABRIM SVE DEVOJKE DA PRIJAVE SEKSUALNE PREDATORE I NASILNIKE: Miodrag Radonjić pružio podršku koleginicama!

Ovih dana, u medijima se često piše na temu zlostavljanja i fizičkog nasilja i to najviše zbog slučaja Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića. Glumac Miodrag Radonjić je takođe pričao na ovu temu i svojim stavom pokušao da ohrabri sve žene da ne trpe nasilnike i da ih prijave što pre.

- Imam potrebu da podržim sve moje koleginice, ali i žene koje se susreću sa tim. Nemam neki pametan komentar na to što se dešava ne samo njima, nego ko zna kome sve, širom sveta. To je definitivno nešto o čemu mora da se govori. Želim da svojim malim doprinosom ohrabrim neke devojke koje nemaju možda dovoljno hrabrosti da kažu da su bile zlostavljane u bilo kom obliku. Svako ima pravo da to kaže. Jednostavno, društvo mora da bude zrelo, da to prihvati i podrži. To je način da se ti seksulani predatori, ko god da su, ponovo kažem, ne mogu ni na koga da upirem prstom, ali da se oni makar malo upozore - istakao je Radonjić i dodao da li je on nekada doživeo neprijatnu situaciju:

- Ne mogu sada da se setim, ali ja vrlo lako mogu da ih rešim. Mislim, mogu da se odbranim, da se i fizički, ali i verbalno ako treba obračunam – ispričao je glumac u „DeToxic“ emisiji.

