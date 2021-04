LEKA NIJE MANIJAK, ON JE ZGODAN FRAJER Lidija Vukićević osudila Danijelu Štajnfeld zbog optužbi o SILOVANJU, pa potkačila Bikovića

Nakon što je glumica Danijela Štajnfeld optužila Branislava Lečića da ju je silovao u maju 2012, mišljenja javnosti o ovom slučaju su se podelila.

Bilo je onih koji su momentalno bacali drvlje i kamenje na Leku, suzdržanih - dok sud ne da poslednju reč, ali i onih koji su ga se odrekli, kao glumca, i bukvalno ga isterali iz pozorišta. Lečićeva koleginica i prijateljica Lidija Vukićević oštro je osudila postupak Mirjane Karanović, Miloša Bikovića, Miodraga Radonjića i ostalih koji su, kako ona kaže, uzeli pravdu u svoje ruke.

“Leka nije manijak. On je zgodan frajer kojem to apsolutno nije potrebno. Ja se pitam kako to mene niko nije silovao. Evo, 30 i nešto godina sam na sceni, nisam ni ružna ni ovakva ni onakva. Bila sam jedna od najpopularnijih glumica stare Jugoslavije. Ne kažem da mi se nisu nametali muškarci na taj način, ali me niko nije silovao, svi su bili razumni i shvatili su odbijanje. I ostali smo dobri drugari i družili se i dalje. Imala sam jasan stav po cenu toga da izgubim ulogu. Ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da se ta glumica verovatno tu nešto nećkala, ne znam šta je radila. Šta znači da je govorila: “Ne, ne.” Pazi, molim te. Ako je vrištala, nije čovek manijak, pa da je napastvuje. I to otkriva posle devet godina. I baš sada izlazi taj neki film”, kaže Vukićevićeva i dodaje:

- Mirjana Karanović bi tek trebalo da ćuti. Ne znam na osnovu čega ona neće da glumi. Pa mogli smo i mi da kažemo da nećemo da radimo s njom kada je igrala u filmu gde Srbi siluju i pljuje se po našem narodu. Po toj logici, i ona nije moralna kad se sad svi na moral pozivaju. To što su Mirjana, Biković, Radonjić i drugi potegli da neće da igraju sa Branislavom je sramno do krajnjih granica. On je jedan veliki glumac i mogu samo da ga gledaju i da mu se dive.

Glumica je jasnog stava da Branislav nije silovao Danijelu, te, prema njenom mišljenju, Štajnfeldova se nećkala i nije imala jasan stav šta želi, a šta ne.

Lidija Vukićević iznela je svoje viđenje celokupne situacije, pa se osvrnula na postupke i izjave svojih kolega u ovom slučaju:

- Postupci Miloša Bikovića su veoma loši. Nedavno je rekao da čoveka čini ono što je on iznutra, a ne spolja, pa mi zato nije jasno zašto onda donosi sud pre suđenja? Ne može da okrivljuje i etiketira nekoga bez ijednog dokaza. Valjda smo pravna država i postoje organi koji će da se bave slučajem "Lečić-Štajnfeld". Nerazumljivo mi je da on kaže da ne želi više da igra s Lekom, a mi još ne znamo ništa o tom silovanju. Lečić je jedan divan čovek i kolega, neko ko je sadržajan čovek i znam ga od svoje 20 i neke godine, pa prosto ne mogu da verujem da je on silovatelj, odnosno da je to sve uradio Danijeli. S druge strane, znate kako kažu: "Nema pljeska bez druge ruke."

-Sramota! Glumce dobro poznajem, neću da generalizujem, ali mnogi su spremni da vas etiketiraju bez ikakve dublje analize. To mi je neverovatno. Dakle, držim se stava da niko nije kriv dok se ne dokaže. Niko Danijelu nije vukao u tu vikendicu i primoravao na bilo šta. Ne kažem da je trebalo da bude silovana tamo, naravno, ali valjda je znala gde ide. Šta je na kraju krajeva silovanje? Verujem da je to kada vam neko stavi nož pod grlo i preti nekim stvarima ili ih čini. Ona je kao pričala "ne, ne". Šta "ne, ne"?! Jedino ako je on fizički prisilio, pa nije mogla da izađe iz auta. Strašno mi je svakako što svi donose sud pre suda. Šta su oni? Nadljudi?! O Leki imam prelepo mišljenje. Radili smo zajedno dugo, nikada nije bilo ni naznake da je pokušao nešto da mi uradi. On je jedan zgodan i lep muškarac i njemu to ne treba. Neće da trči sigurno za ženama, nego će one za njim. Ovi što ga osuđuju stalno pričaju o hrišćanstvu, a sve rade mimo svojih uverenja. Pričaju da su vernici, a osuđuju sve redom. Niko mu nije držao sveću da bi mogao da zna šta se dogodilo u autu s Danijelom. To će sud da odluči i to je moj jasan stav - zaključila je Lidija.

