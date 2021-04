TEŠKA SUDBINA POZNATE GLUMICE KOJU JE SRBIJA OBOŽAVALA DA GLEDA U HIT SERIJI: Izgubila sina (10) na TRAGIČAN način!

Glumica Belma Lizde-Kurt, koju je proslavila uloga Rabije Bubić Bube u seriji “Lud, zbunjen, normalan”, doživela je strašnu tragediju 2010. godine.

Ona i njen suprug, reditelj Aleš Kurt su izgubili sina i to kada je imao 10 godina, nešto što je svakom roditelju najveća noćna mora i tuga.

foto: Printscreen/Youtube

- Molim vas, imajte razumevanja. Ne bih želeo da ništa govorim o tome, samo mogu potvrditi da nam je sin poginuo, rekao je sarajevski reditelj Aleš Kurt te kobne 2010. godine.

Glumica je tada shrvano uspela da kaže da njenu bol razumeju sve majke. Njihov sin Jan Isak, koji je tada imao 10 godina, prevrnuo se kajakom kod rodbine u Kanadi. Sa njim je bila i 63-godišnja rođaka kod koje je dečak boravio na školskom raspustu. Prema pisanju Kanadian Presa, njen suprug pozvao je policiju nakon čega je usledila masovna potraga avionima i čamcima. Prevrnuti kajak pronašli su u četiri sata ujutro, dok su tela žene i dečaka našli šest sati posle u vodi pored podvodnog grebena. Prevezli su ih u bolnicu, nakon čega je dečak preminuo od promrzlina, dok je žena hospitalizovana. O ovoj boli glumica nikada nije javno govorila.

foto: Printscreen/Youtube

Belma Lizde-Kurt, slavna Rabija Bubić Buba se okušala i kao modna dizajnerka, pa je za svoju ćerku Umu napravila kreacije i nazvala ih „Umin ormar”

- Moja kćerka je veoma inteligentna, kreativna i mudra osoba. Čime će se baviti, to niko ne zna. Činjenica je da odrasta u drugačijem okruženju od neke dece i da se to njeno okruženje povremeno i umori od kreativnosti. Imam mnogo poverenja u njen odabir životnog puta. Znam sa sigurnošću, da, šta god bude odabrala, odabraće to iz ljubavi - rekla je Belma o ćerki bosanskom portalu.

foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs/A.M./Azra.ba)

