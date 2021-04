PORED VIOLINE, STEFAN MILENKOVIĆ IMA JOŠ JEDNU LJUBAV! Mnogi zaziru od onoga što on obožava da radi: Doza ludila mora da POSTOJI!

Stefan Milenković otkrio je da osim violine ima još jednu veliku ljubav – padobranstvo, i napravio je paralelu između te dve svoje omiljene aktivnosti.

„Imam skoro 600 skokova. Sećam se prvog skoka, to se ne zaboravlja! Ni drugi se nije tek tako zaboravio. Mada ja i dalje mislim da je teže odsvirati koncert nego skočiti iz aviona. Jer toliko rada ide u to, posvetite ceo život tome, i onda treba u jednom trenutku odsvirati sve to baš onako kako ste zamislili“.

Dodao je i to da sviranje violine i padobranstvo imaju dosta toga zajedničkog:

„To je jedna čudna kombinacija discipline, pripreme i ludila, ustvari! Jer činjenica je da kako na sceni, tako i u skoku iz aviona - više nema nazad.“, rekao je Stefan je u emisiji "Studio".

