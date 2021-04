ZVEZDA LEGENDARNE SERIJE PRIJATELJI OTKRIO PLANOVE ZA NASTAVAK: Dejvid izjavio da će biti zanimljivo i da uskoro kreće snimanje!

Glumac Dejvid Švimer (54) je gostovao u kod čuvenog englesko g voditelja i podelio vesti koje su obradovale obožavaoce serije Prijatelji.

Naime, on je otkrio da je ostao samo korak do željno iščekivanog okupljanja sa Prijateljima. Projekat je, pišu strani mediji, već neko vreme u planovima za čuvenu američku filmsku kuću, a kako je glumac ispričao Grejemu Nortonu snimanje počinje iduće nedelje. Do sada je već bio otkazivan zbog epidemiološke situacije, ali nije se odustalo od njega, kako kaže Švimer.

foto: Profimedia

- Biću ja. Biću Dejvid. Nije kreirana nikakva skripta, nismo u likovima. Svi ćemo biti mi sami, pravi, realni ljudi. Postoji jedan deo koji ne bih otkrivao, u kom ćemo svi čitati nešto, ali to je to - rekao je glumac kada je upitan hoće li biti glume u okupljanju, odnosno kakav je koncept.

Taj program će biti prvi put od kada se serija završila 2004. godine da svih šest glumaca bude zajedno - Dženifer Eniston, Kortni Koks, Liza Kudrou, Met LeBlank, Metju Peri i Dejvid Švimer se nađu ispred kamere.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

