MILOŠ TIMOTIJEVIĆ O ULOZI U PORODICI Vodio sam se intuicijom! Odanost i vernost su mi bile na PAMETI, on je bio Slobina DESNA RUKA

Glumac Miloš Timotijević ovonedeljni je gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a tom prilikom je pričao o seriji "Porodica" koja je pratila poslednjih 48 sati zajedničkog života, pre hapšenja, porodice bivšeg predsednika Srbije, Slobodana Miloševića.

Ovih dana su se oglasili mnogi svedoci hapšenja Slobodana Miloševića i rekli kako su stvarno izgledala ta tri dana u vili Mir, ali i koliko je serija Porodica bila verodostaojna. Glumci su isto izneli svoje viđenje. Kako je sve to izgledalo iz ugla glumca koji je posle dvadeset godina taj događaj i odigrao otkriće nam glumac Miloš Timotijević, koji je deo sjajne ekipe iz serije Porodica.

foto: Puls Srbije

Miloš Timotijević u seriji Porodica igra Bogoljuba Bjelicu, desnu ruku Slobodana Miloševića.

"Mi imamo običaj da komentarišemo, najbučniji su ljudi koji nisu gledali seriju. Podeljena su mišljenja, umetnost treba to da radi. Što se tiče mojih koega, imamo pohvale, za Borisa, Mirjanu i Milana i to mi je drago" rekao je Miloš i dodao da je odmah prihvatio ulogu kada mu je ponuđena.

"Snimali smo u periodu posle zaključavanja, ljudi zaborave da živimo od tog posla. Svidela mi se tema, želeo sam da budem deo projekta i prihvatio sam kad sam čio ulogu".

Miloš je otkrio kako je odglumio Bogoljuba Bjelicu i čime se vodio tokom glume.

foto: Puls Srbije

"Nema mnogo zapisa, ima par fotografija i na Internetu što sam pročitao, reditelj me je informisao. Vodio sam se intuicijom, to je bio pravi put, ako je on bio njegova desna ruka, vodio sam se intuicijom i mislim da sma uspeo i zadovoljan sam iako je moj plan u seriji treći plan ali sam zadovoljan".

"Meni je odanost i vernost bila na pameti, jedino je to što sam hteo i uspeo da donesem je odanosz i vernost, ja sam se vodio scenaijom, negde sam to hteo da donesem to da je on ostao do kraja do njega. Nije bio poznat, ali se nadam da će ga istorija preko ove serije pamtiti.

"Ja sam imao veću slobodu, moj rakus delovanja je bio širi, intuitivno sam slutio ko je bio taj čovek, po fotografijama, našao sam čvrstinu i nepokolebljivost u njemu. Našao sam prostora da razgovaram sa Borisom Isakovićem, dolazio sam na vreme i trudio se da komuniciram sa njim. Sa Bojanom sam pričao o tom, to što smo uradili bilo je dovoljno za ovaj lik. Nadam se da se i publici to svidelo."

foto: Puls Srbije

