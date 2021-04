SRSPKI GLUMAC SMRT ZA ŽENE! Instagram PRŠTI od komentara, priznao da ima NEPRISTOJNE ponude! KURIR TELEVIZIJA

Glumac Zoran pajić miljenik je žena, a pripadnice lepšeg pola ne štede reči ispod njegovih slika na društvenim mrežama.

"Lep si, predivan si, moj lepi kapetan" samo su neki od komentara koje mu devojke ostavljaju, a kako on reaguje na njih ispričao je u "Pulsu Srbije". - Meni to jako prija, ali ja ne znam da odgovorim na to kako treba. Mene je uvek stid, nekako volim da se ljudi oko mene osećaju bolje nego ja, valjda je zbog toga. Ali znači mi zbog samopouzdanja, drago mi je da ljudi imaju lepu emociju prema meni - kaže Zoran.

On je otkrio da je na Instagramu imao i nepristojne ponude.

- Bilo je i nepristojnih ponuda, ali to je normalno, i prilaze mi na ulici. Ali uglavnom imam široki spektar žena, ali da li ima one prave, nema. Jako sam izbirljiv, najbitnije mi je da imamo isti cilj, ista moralna načela i da u to uđem spreman za budućnost, spreman za decu i sve ostalo. Kod nas se dešava da se mnogi uzimaju zbog pritiska okoline. Ja to ne želim, ja želim da imam zdravu porodicu - kaže Zoran.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 Miloš Timotijević o ulozi u Porodici