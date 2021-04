DOSADIH VIŠE BOGU I LJUDIMA: Dragana Mićalović otkrila šta joj se dešava u LJUBAVI i koji joj je NAJBOLJI POKLON za 30. rođendan

Glumica Dragana Mićalović priznaje da nekada ne zna da izbroji do deset, a kako naglašava, od svoje junakinje iz serije želela bi da poseduje i njenu hrabrost.

Ulogom skromne i požrtvovane devojke, Dragana Mićalović je pobrala simpatije gledalaca. Kako kaže, zadovoljna je reakcijama ljudi. Na pitanje koje je osobine pokupila od Une, Dragana odgovara:

"Još učim od nje. Volela bih da imam više strpljenja, da naučim da izbrojim do deset, da posedujem tu njenu hrabrost."

Ona otkriva koje su joj to želje u narednom periodu na profesionalnom, a koje na privatnom planu.

"Da se posvetim studijama. Na drugoj sam godini glume, Fakulteta savremenih umetnosti. Poslednjih meseci zbog rada na predstavi, zbog snimanja, nisam bila redovna na predavanjima. Srećom, imam divne klasiće koji mi sa svih strana donose beleške, vežbe koje moram da odradim i nadoknadim", naglašava ona.

Dragana je nedavno proslavila trideseti rođendan, pa nam otkrila koji je bio najoriginalniji poklon, te ko joj je izmamio osmeh:

"Moje divne devojčice. Ja ih ne mogu nazvati fanovi, one to za mene nisu. One su moja nagrada za sve što sam uradila i za sve što radim. Jedan od najdražih je bio sada za rođendan. Pronašle su lokaciju našeg studija i čekale su me sa tortom, balonima, pesmom i jastukom na kome je slika mojih roditelja i mene kad sam bila mala", kaže ona.

Dragana uspešno krije ljubavni život. Na pitanje koliko joj je ljubav pokretač, Dragana kroz osmeh kaže:

"Dosadih više i Bogu i ljudima ovakvim odgovorom na ovo pitanje. Ali da, težim i trudim se da život živim samo kroz ljubav. Ume da boli, ume da uzima od nas ono šta najviše volimo, ali isto tako ume i da voli i da bude divan. Ja želim da bude najlepši."

