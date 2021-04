SRBIJA PODELILA HOLIVUD: Neke zvezde OTVORENO pokazuju NEGATIVAN stav prema našoj zemlji, dok pojedini NE KRIJU SIMPATIJE!

Glumica Elizabet Olsen poslednja je, ali ne i jedina, holivudska zvezda koja je na brutalan način vređala Srbe. S druge strane, mnogo je onih koji za našu zemlju i narod imaju samo reči hvale.

Američka glumica Elizabet Olsen šokirala je svet svojom izjavom o Srbiji. Ona je, naime, 2012. godine posetila Srbiju, gde je snimala filmski projekat, a pre nekoliko meseci je u jednom intervjuu "preporučila" da tamo niko nikad ne ode.

- Oni nemaju ništa svoje, samo uzimaju od onih koji su u nekom momentu zauzeli njihovu zemlju. Srbi nemaju manire, non stop pričaju - izjavila je glumica.

Inače, intervju sa Elizabet Olsen je na Jutjubu objavljen 2020. godine, a sada se šeruje po društvenim mrežama. Potom je glumica pokušala da se “opravda”, ali se time dodatno ukopala.

- Veoma je interesantno mesto. Snimali smo tamo šest dana nedeljno i imali smo samo jedan slobodan dan. Posebno je interesantno što tamo ništa nije njihovo, jer je zemlja nastala tek pre 13 godina, oni su kombinacija svih onih koji su vladali njihovom zemljom pre toga - rekla je Elizabet i tako pokazala da za više od četiri meseca boravka u Srbiji nije naučila ništa o istoriji naše zemlje.

Njena daleko poznatija koleginica Anđelina Džoli takođe je imala negativnu reakciju na Srbiju, u jeku promocije svog rediteljskog prvenca - filma "U zemlji krvi i meda" iz 2012. godine.

Film prati odnos Srbina Danijela i muslimanke Ajle za vreme eskalacije rata u Bosni, i komplikuje se kada ona dospeva u zloglasni logor za koji se priča da ga vodi njen bivši dečko Danijel.

- Što sam više čitala o bivšoj Jugoslaviji to me je priča više pogađala. Imala sam 17 godina kada je sukob počeo i nisam bila ni svesna koliko ne znam. Bio je to rat moje generacije i pisanje scenarija za ovaj film je bio moj način učenja o ratu. Takođe, počela sam da sama sebi postavljam pitanja na koja nemam odgovor - kako čovek može da bude tako primitivan i da primenjuje silu prema ženama? Pitala sam se i kako je Međunarodna zajednica mogla da okrene leđa i da pusti da se zločini dešavaju i da se počinioci ne kažnjavaju? I kako su dojučerašnje komšije bez ikakve griže savesti mogli da se ubijaju i siluju? - rekla je tada Anđelina Džoli, ne pominjući nacionalnosti krivaca i žrtava.

Ona je zatim u Sarajevu na pitanje da li će posetiti i Beograd rekla da smatra "da nije najbolji trenutak za to".

- Ne plašim se za svoju bezbednost, ali smatram da trenutak nije najbolji. Oseća se agresivnost i netrpeljivost u srpskim medijima. Mislim da ljudi u Srbiji neće moći jasno da vide poruku filma. Ne osećam se dobrodošlom u ovom trenutku - rekla je glumica.

Pevačica Dua Lipa, koja je poreklom iz Prištine, poznata je po svojim izrazito negativnim stavovima prema srpskom narodu, te nizu ispada na društvenim mrežama.

Jednom prilikom, Dua Lipa je uz sliku svog dede objavila sledeći komentar:

- Naš neverovatni i neustrašivi deda. Toliko je naporno radio tokom srpskog fašističkog režima da napiše albansku istoriju, kako bi svet mogao da zna ko smo mi zaista.

Britanska pevačica albanskog porekla je u nekoliko navrata u svojim objavama isticala i da "Kosovo nije Srbija".

Na listu onih koji su se rugali i podsmevali Srbiji, 2011. godine upisala se i američka voditeljka Čelsi Hendler.

Ona je nakon koncerta pevačice Ejmi Vajnhaus u Beogradu, nakon čega je problematična zvezda i preminula, video materijal sa "performansa" iskoristila kako bi prozvala Srbiju i Srbe.

- Nisam znala da je u Srbiji dozvoljeno da se ide na koncerte - rekla je ona u svojoj emisiji.

Pevač grupe U2 Bono Voks takođe je u medijima označen kao neko ko ima negativan stav prema Srbiji.

Kako se u više navrata pisalo, on nema pozitivno mišljenje o Srbima, a za bosansku zajednicu je učinio toliko da je od njih dobio i pasoš.

Ipak, duža je lista onih koji o Srbiji imaju lepo mišljenje i ne libe se da o tome javno govore.

Tako je čuveni glumac Džon Čalis, Bojsi iz kultne serije "Mućke", stao u odbranu našeg naroda nakon izjava Elizabet Olsen.

- Ne slažem se. Istraživao sam Srbiju i vratio sam se i drugi put tamo. Beograd je uzbudljiv grad, istorija i arhitektura je fascinantna i ljudi su veoma gostoprimljivi - napisao je on na Tviteru.

Jedan od najpoznatijih svetskih glumaca Robert de Niro ne krije svoju naklonost prema Srbima, a najjasnije je to pokazao i tako što je svojoj kćerki dao ime Drina.

U svojim intervjuima neretko je pričao da se emotivno i moralno već dugo lično oseća kao Srbin, a želja mu je da snimi istorijski film o Srbiji. Još kao student Robert de Niro je putovao po Srbiji i proveo nekoliko nezaboravnih dana sa seljacima u jednom šumadijskom selu. Ćerku je nazvao Drina i zbog toga jer mu je supruga u vreme trudnoće čitala roman „Na Drini ćuprija“. Naklonost prema Srbima krunisana je prijateljstvom sa Novakom Đokovićem.

- Pitaju me zašto volim Srbe? Ko zna, možda imam neke pretke iz Srbije, pa zbog toga - rekao je jednom prilikom slavni glumac De Niro.

Holivudska glumica Šeron Stoun više puta javno je podržala Srbiju i pokazala da je prijatelj našeg naroda.

- Rođena sam u Midvilu, u blizini Pitsburga. U komšiluku su stanovali i Milica i Dušan. Moji roditelji Džo i Doroti poreklom su iz Irske, a njihovi Milorad i Milunka iz Srbije. Družili su se i zajedno radili u obližnjoj fabrici smole i lepka - objasnila je u jednom intervjuu.

Simpatije prema Srbiji pokazali su javno i Majkl Daglas i Džoni Dep, koji je na poziv Kusturice boravio u Srbiji pre nekoliko godina, a onda i pre dve godine ovde snimao film “Minamata”.

- Slavio sam Srpsku novu godinu, ali i navikao da se sa Srbima pri pozdravljanju ljubim tri puta! Posebno mi se sviđa što držite do tradicije i što imate mnogo dobrih i ponosnih ljudi. Naravno, šljivovicu obožavam - izjavio je Dep kada je posetio Kusturicu na Mećavniku.

I nekadašnja "srpska snajka", manekenka Adrijana Lima koja je bila u braku sa košarkašem Markom Jarićem, otvoreno iskazuje svoju naklonost Srbiji.

- Srbija je prelepa zemlja sa divnim mestima, ali još divnijim ljudima, gde mojoj porodici i meni uvek pružaju veoma mnogo ljubavi i topline - rekla je slavna lepotica jednom prilikom.

