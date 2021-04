TOMA JE DOŠAO U ČIKAGO DA UMRE, A ONDA JE UPOZNAO GOCU I ZALJUBIO SE: Bjelogrlić otkrio šokantne detalje iz biografije pevača

Cela Amerika proteklog vikenda je slavila Uskrs, a na gotovo pustim ulicama Čikaga Dragan Bjelogrlić je završavao snimanje svog novog filma i serije "Toma".

Glumcu i delu ekipe u gradu u kojem živi najviše Srba domaćini su bili braća Zoran i Vladimir Lisinac, a na društvene mreže već su procurile prve fotografije sa seta. Bjelogrlić prvi put je boravio u Čikagu, a pred povratak u Srbiju održao je konferenciju za medije.

- Da sam znao da će sve biti ovako dobro organizovano u Čikagu, osmislio bih još scena, stvarno nisam verovao, zahvaljujem svim našim ljudima koji su pomogli, ovo je zaista ozbiljan srpski grad - izjavio je Dragan Bjelogrlić na početku razgovora.

foto: Printksrin

On je na pitanje da li je poznavao Tomu Zdravkovića rekao je: - Tomu sam sreo jednom ili dvaput u životu, nisam ga poznavao. Ideja za snimanje filma potekla je od Željka Joksimovića, koji je došao kod mene s tim predlogom. Ostalo je istorija. U Čikago smo došli zato što su se u Čikagu Tomi desile neke važne stvari. On je ovde došao nakon što je saznao da je teško bolestan, može se reći da je došao da umre. A onda je sreo Gocu, oženio se, vratio veru u život i napisao neke od svojih najboljih pesama. Po povratku u Srbiju postao je najpopularniji pevač, održao 20 koncerata zaredom u Domu sindikata, što je bio rekord u to doba.

Na put preko Bare uputili su se samo glavni glumac Milan Marić i njegova partnerka Sanja Marković, koja igra Gocu. Projekat "Toma" realizuje se u saradnji Telekom Srbija i Filmskog centra Srbije, a premijera je planirana za jesen, kad se očekuje da bioskopi ponovo prorade u punom kapacitetu.

Kurir.rs/ Serbian Times