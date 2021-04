OTKRIO KADA STAJE NA LUDI KAMEN! Glumac Uroš Jovčić verio je prelepu ŠPANJOLKU, progovorio o njenoj selidbi za BEOGRAD i svadbi!

Glumac Uroš Jovčić otkriva koliko se trudi da pomogne takmičarima, da li bi on učestvovao u kvizu, kao i da se priprema za nastavak serije “Klan”, ali i premijeru filma “Nebesa”. Sa nestrpljenjem očekuje i da izgovori sudbonosno “da”.

foto: Damir Dervišagić

Sve češće se glumci nalaze u ulozi voditelja. Kako se vi snalazite i da li ipak ima i glume ispred kamera?

- Istina je da se veliki broj mojih kolega bacio u voditeljske vode. Naravno, neko sa više, neko sa manje uspeha. Nije na meni da pričam kakav sam ja i kako sam se snašao, to ostavljam drugima da komentarišu. Drago mi je da su me posle prve sezone kviza pozvali da radim nastavak. Rekli su mi da je kviz gledan i da se ljudima sviđa. Nije bitno da li je to zbog mene ili je do formata, ali drago mi je da sam dobio poziv za nastavak snimanja jer je to neka vrste potvrde da su bili u pravu što su mene uzeli.

Da li ste vi ikada učestvovali u nekom kvizu?

- Nikada nisam imao priliku da učestvujem u nekom kvizu i evo sad kad se bacim u razmišljenje, nisam neki kvizoman, više volim da ih ispratim iz svoje fotelje, bez presije da probam da odgovorim na pitanja. Nije da se plašim da bih se možda izblamirao nego nemam želju da učestvujem. Jedan kviz mi je bio posebno zanimljiv - „Ruski rulet“ i tu bih želeo da učestvujem, naročito zbog toga što kada date pogrešan odgovor, upadate u rupu. Uvek me je zanimalo šta se dešava dole kad propadnete. Tu je i najkultniji kviz „Slagalica“. Ako se ukaže prilika, možda bih tamo učestvovao, nikad se ne zna.

Gledali smo vas u prvoj sezoni „Klana“. Da li se priprema drugi ciklus serije?

- Uspešno je završena prva sezona serije u režiji Bobana Skerlića. I mislim da je jako dobro prošla kod publike tako da mogu da kažem sa sigurnošću da od 15. maja mi nastavljamo sa snimanjem naredne sezone. Drago mi je da sam preživeo u prvoj sezoni, tako da će publika kao Šturma moći da me vidi i u drugoj sezoni.

Poslednjih godina nikada se više nije snimalo serija. Međutim, vi ste snimali samo jednu. Zbog čega?

- Mislim da je u današnje vreme privilegija kada čovek može da bira projekte i uloge, da kalkuliše šta će da radi. Malo sam projekata odbio u životu, najčešće zbog termina, da se nismo poklopili. Naravno, ređe se desi da mi se neki projekat ne sviđa, da mislim da nije za mene ili da neće biti prihvaćen kod publike. Imao sam jako veliku sreću da su serije, filmovi i predstave, čiji sam bio deo, jako dobro urađene i odlično prihvaćene kod publike.

Uvek ste govorili da je pozorište vaša najveća ljubav. Međutim, već godinu dana predstave se igraju na kašičicu...

- Pozorište jeste stvarno moja velika ljubav i u suštini pozorište i pozorišna scena su razlog zbog kojeg sam počeo da se bavim ovim poslom i zbog čega sam zavoleo glumu. Kao član pozorišta „Boško Buha“ od 2013. godine sam igrao mnogo predstava. Za sve ove godine preko 700 predstava, što je zavidan broj. Imao sam čak i preko 25 predstava mesečno. Danas mi mnogo nedostaje pozorište, ne samo gluma na sceni već i razmena energije sa publikom i kolegama, druženje pre i posle predstave i tokom proba, zatim premijere, pune sale, gromoglasan smeh, aplauz, da se družimo i grlimo... Čudno mi je da vidim poluprazne sale sa maskama. Nadam se da će sve ovo brzo proći.

foto: Printscreen/Instagram

Krajem prošle godine ste se verili. Kada planirate da stanete na ludi kamen sa verenicom Dženifer Dženi Martin?

- Ne želim da previše otkrivam, a jedan od razloga je što sam sujeveran, pa ne volim previše da pričam o nečemu, da ne bih izbaksuzirao. Planirali smo svadbu za ovu godinu, za ovo leto, ali to još uvek ništa nije sigurno zbog situacije u kojoj se nalazimo. Voleo bih da napravimo svadbu kako smo zamislili i planirali, pa ćemo videti šta će od svega toga biti i kako nam mere budu dozvolile.

Dženifer je i glumica i pevačica. Planirate li neki zajednički projekat?

- Ne planiramo trenutno nijedan zajednički projekat. Ja se bavim glumom i fokusiran sam samo na glumu, ona jeste završila glumu i pevanje i želi da se pre svega fokusira na pevačku, odnosno muzičku karijeru, tako da se u tom smislu malo razilazimo. Ali nikad se ne zna šta donosi dan, a šta noć. Mi se podržavamo u tome što radimo, svako ide svojim putem, ali ukoliko nam se putevi spoje, kao što jesu više puta, naravno da ćemo prihvatiti i biti zadovoljni.

Lepa Špankinja se zbog ljubavi preselila u glavni grad. Da li ste definitivno odlučili da vam Beograd bude baza u budućnosti?

- Jeste, Dženifer se zbog mene i ljubavi, sa lepih Kanarskih ostrva preselila u Beograd, na Voždovac, na beogradsku kaldrmu. Super nam je, živimo zajedno evo već tri godine, planiramo ovde Bože zdravlja da osnujemo i porodicu i da nam ovde bude naša stalna baza. Naravno, nikad se ne zna, možda nas poslovne obaveze odvedu na neko drugo mesto. Pravimo planove ali puštamo i da nas vetar malo nosi. Za sada kako nam se namestilo je bilo super. Videćemo, bitno nam je da se volimo, da smo živi i zdravi i da smo zajedno, pa gde god da smo, nama će biti lepo. Za sada je to Beograd, a za kasnije ćemo videti.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Blic

