GAGA NIKOLIĆ JE ZNAO DA JE LEČIĆ SILOVAO MERIMU Glumica mu se poverila, a odgovor čuvenog glumca ju je iznenadio!

Glumica Merima Isaković ispričala je da ju je Branislav Lečić napastvovao kada je imala 18 godina, 1978. godine. Do najsitnijih detalja je opisala pakao koji je doživela, i objasnila zašto je odlučila da progovori posle 43 godine.

Osim najboljoj prijateljici Radmili, Merima je odmah posle napada ispričala šta se dogodilo još dvojici najbližih drugara sa klase, ali i Gagi Nikoliću koji je brinuo o njoj kao detetu.

"Zvao me je Malecka. Neizmerno mi je pomogao, strpljivim slušanjem, osećanjem sigurnosti, lepotom čistog, čednog, snažnog prijatelja. Rekla sam mu šta se dogodilo i ko je ta osoba. Rekao mi je da ne brinem, da me ta osoba više nikada neće uplašiti. Rekao mi je da se nada da se ta osoba naučila pameti, da moja pobeda može da mu pomogne da izraste u boljeg čoveka", napisala je ona.

Nikolića je upoznala prvog dana na neamaterskoj sceni, napisala je Merima u svojoj knjizi.

"Sedela sam i udisala taj miris, on je seo pored mene i pitao me kako mi se čini. Rekla sam, čarobno.

"Tako sam se i ja osećao prvog dana na ovoj sceni, satima sam udisao ovaj miris, znaš, to ostaje zauvek"

"Divno, želela bih da je tako!

"Ja sam Gaga".

"Ja sam Merima."

Podsetimo, Merima je u intervjuu za "Nedeljnik" istakla da je imala samo 18 godine kada ju je navodno Branislav Lečić silovao. Lečić je u tom trenutku imao 22 godine.

"Bilo mi je 18 godina. Ugurao me je u stan: "Ne pokušavaj da vrištiš, niko te neće čuti", oborio me je na pod. "Osećala sam kako me lomi, boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te, Bože!", ispričala je Isaković.

"Osećam taj zadah, miris truleži. Zastrašujući pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. "Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast da te želim". Stravičan bol, uvija se kao neka zmija. Svlači mi haljinu, pokušava da mi razmakne noge. Kao da me kleštima lomi... Ako uspe, umreću noćas... Mili Bože, ne ovako, samo ne ovako. Sve što se dalje dešava, je kao igra smrti. Strah koji vrišti u meni, dok se on sladi mojom nemoći. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim narod da ovo pažljivo pročita", rekla je glumica.

