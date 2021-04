NIKO NE ZNA GDE JE LEČIĆ, DVA DANA SE NE JAVLJA NA TELEFON! Glumac prvo napustio Beograd, a sad i OVO!

Domaću javnost već neko vreme potresa priča glumice Danijele Štajnfeld, koja je kolegu Branislava Lečića optužila za silovanje.

Ona je izjavila da se to dogovdilo 2012. godine, a nakon nje oglasila se i glumica Merima Isaković koja je posle 43 godine odlučila da progovori.

Nakon novih optužbi, glumac Branislav Lečić nikom se ne javlja, i njegov telefon je sve vreme isključen.

Merima, koja je danas psiholog, navela je da ju je Lečić silovao kada je imala 18 godina.

Inače, pre nekoliko dana odjeknula je vest i da je glumac pobegao iz Beograda u jeku skandala sa Danijelom, a navodno je otišao u svoju vikendicu, koja se nalazi u Ritopeku

"Bilo mi je 18 godina. Ugurao me je u stan: "Ne pokušavaj da vrištiš, niko te neće čuti", oborio me je na pod. Osećala sam kako me lomi, boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te, Bože! Osećam taj zadah, miris truleži. Zastrašujući pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. "Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast da te želim". Stravičan bol, uvija se kao neka zmija. Svlači mi haljinu, pokušava da mi razmakne noge. Kao da me kleštima lomi... Ako uspe, umreću noćas... Mili Bože, ne ovako, samo ne ovako. Sve što se dalje dešava, je kao igra smrti. Strah koji vrišti u meni, dok se on sladi mojom nemoći. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim narod da ovo pažljivo pročita", ispričala je Merima.

