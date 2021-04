DANIJELIN OPIS LEČIĆEVOG PONAŠANJA DEGUTANTNO JE PODSETIO NA MENE! Evo zašto je Merima PROGOVORILA o strahotama pre 43 godine

Glimica Merima Isaković je napisala potresnu ispovest u kojoj tvrdi da ju je Lečić 1978. godine, kada je ona imala 18 godina, na prevaru namamio u svoj stan. Tu je, navodno, pokušao da je siluje, ali je prestao sa seksualnim napadom kada se ona ispovraćala po sebi.

Lečić je pritom, prema sećanju Merime Isaković, izgovarao karakteristične rečenice "znaš li ti ko sam ja" i "treba bi da ti je čast što te želim", slične onima koje je Lečić izgovara na snimku koji je Danijela Štajnfeld predala tužilaštvu kao dokaz.

- Što se tiče Danijelinih opisa Lečićevog ponašanja i snimaka njihovog razgovora, izuzetno me je zabrinula degutantna podudarnost Lečićevih reči i ponašanja sa njegovim nasilnim ponašanjem pre 43 godine kada smo zajedno studirali - kaže Merima Isaković u opširnoj ispovesti "Nedeljniku".

Podsetimo, Isakovićeva je opisala kako ju je kolega Branislav Lečić namamio u stan kad joj je bilo 18 godina.

"Bilo mi je 18 godina. Ugurao me je u stan: "Ne pokušavaj da vrištiš, niko te neće čuti", oborio me je na pod. "Osećala sam kako me lomi, boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te, Bože!", ispričala je Isaković.

"Osećam taj zadah, miris truleži. Zastrašujući pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. "Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast da te želim". Stravičan bol, uvija se kao neka zmija. Svlači mi haljinu, pokušava da mi razmakne noge. Kao da me kleštima lomi... Ako uspe, umreću noćas... Mili Bože, ne ovako, samo ne ovako. Sve što se dalje dešava, je kao igra smrti. Strah koji vrišti u meni, dok se on sladi mojom nemoći. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim narod da ovo pažljivo pročita", rekla je glumica.

