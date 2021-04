TRAGEDIJA! POGINUO KVINDON TARVER! Pevač iz studija krenuo kući pa stradao u SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI

Kvindon Tarver (Quindon Tarver 38), dečja zvezda poznata po svojoj prokletoj izvedbi Rozalina plesnog hita u filmu Romeo + Julija iz 1996. godine, poginuo u automobilskoj nesreći prošle nedelje u Dalasu u Teksasu, rekao je njegov stric Kevin Tarver za Dalas Morning News.

Drugi ujak, Willie Tarver, potvrdio je smrt, Kevin je rekao da se njegov nećak "spremao za povratak".

"Bio je u studiju radeći na projektu koji je trebao biti objavljen ove godine", rekao je. Quindon je kao dečak pevao u ikoničnom obradu Baza Luhrmanna o filmu Romeo + Julija Williama Shakespearea, a na filmskoj su se traci pojavile njegove naslovnice Rozaline "Everybody's Free (To Feel Good)" i Princeove "When Doves Cry".

Nekoliko godina nakon uloge Romeo + Julija, pojavio se u dve sezone američkog idola. U počast Quindonu na Instagramu u ponedeljak, Luhrmann je podelio isečak Quindonova pevanja za vreme proba na snimanju. "Prelepa je duša prošla, moje su misli s porodicom i voljenima Quindon Tarver", napisao je reditelj u nastavku.

Quindon je rođen u McKinneyju u Teksasu, a počeo je pevati u crkvenim horovima kad je imao četiri godine, rekao je u intervjuu za Australijsku radiodifuznu korporaciju 2017. godine.

"Počeo sam pevati u crkvi svog dede", dodao je.

- Bio je sveštenik. Nastavio je, shvatio sam od malih nogu da je to ono što želim raditi. Svideo mi se način na koji su ljudi ganuti time, kako to utiče na njih. Video bih učinak na njih kad bih pevao i to je samo zapanjilo me - ovako je govorio za medije pokojni pevač.

Sa 12 godina potpisao je ugovor s Virgin Recordsom, a kao dete pojavio se i u Madoninom spotu "Like a Prayer". Dok je snimao svoj prvi album, glumio je za Romeo + Juliet.

