SKINULA SE GOLA I POKAZALA PRAVO TELO BEZ FOTOŠOPA: Kloi Kardašijan dosadilo da je zovu debelom, ružnom i da je ISMEVAJU!

Kloi Kardašijan (36) je već neko vreme predmet podsmeha i kritika nakon što je njena neobrađena fotografija objavljena na mrežama. Na toj slici Kloi izgleda mnogo drugačije nego na ostalim slikama koje se objavljuju na društvenim mrežama.

Čuvena starleta je rešila da uzme stvar u svoje ruke i objasni o čemu se, kao i da odgovori na kritike i prozivke. Ona se uključila uživo na Instagramu, snimala se u toplesu, skakala i pokazivala telo pratiocima da bi im pokazala da nije koristila fotošop.

Kloi je na ovom videu dobila preko 5.200.000 lajkova i 105.000 komentaa, koji su uglavnom bili pohvalni, bilo je i priče da li Kardašijanka nosi donji veš jer kada se pogleda, ne uočava se odmah veš boje kože.

"Da, snimila sam lajv da bih vam dokazala da ne koristim fotošop", napisala je u opisu objave.

"Zdravo ljudi, ovo je moje neretuširano telo bez filtera. Fotografija koja je ove nedelje kružila internetom je predivna. Međutim, kao neko ko se celog svog života borio sa sopstvenim odrazom u ogledalu, moram da priznam da se osećam neprijatno kada me neko uhvati u pozi ili osvetljenju koje nije baš najlaskavije. Kada se to desi, imate svako pravo da zahtevate da takva slika ne obilazi internet, bez obzira na to ko ste.

Istina je ta da konstantni pritisak, ismevanje i osuda kojima sam ceo život izložena doveli su me do toga da uvek moram da izgledam „savršeno“. Kloi je debela sestra. Kloi je ružna sestra. Nema šanse da je ona ćerka svog oca, izgleda drugačije od svih. Nema šanse da je prirodno smršala toliko, išla je na operaciju. Da nabrajam dalje šta sam sve slušala i čitala o sebi?

Kažu ljudi – koga briga za njena osećanja, ona je odrastala okružena bogatstvom i privilegijama. Ona je izabrala da učestvuje u rijaliti emisiji. Naravno, ne tražim sažaljenje, ali tražim da me priznate kao ljudsko biće.

Nisam savršena, ali kunem vam se da svakog dana dajem sve od sebe da živim autentično, iskreno, sa empatijom i dobrotom. To ne znači da neću napraviti greške. Ali neću vas lagati – nepodnošljivo je živeti u pokušajima da dosegnem nemoguće standarde koje mi je javnost postavila.

Već duže od deceniju se svaka moja mana analizira i ismeva. Svakog dana me svet podseća na to da nisam savršena. A kada te kritike pokušam da iskoristim kao motivaciju da dođem do najbolje forme u kojoj sam ikad bila i pomognem drugima u sličnom problemu, govore mi da sam sigurno to platila, da nema šanse da sam svojim radom skinula kilograme.

Nikada ne možete da se sasvim naviknete na to da vas konstantno procenjuju i osuđuju, ali reći ću vam i da, ako vam nešto ponavljaju iz dana u dan, počećete da i sami verujete u to iako nije istina.

Tako su i mene ubedili da nisam dovoljno lepa.

Volim dobar filter, dobro osvetljenje, volim da tu i tamo doteram sliku. Isto tako volim da nanesem šminku, nalakiram nokte ili obujem štikle kako bih se prezentovala svetu na način na koji želim da me vide i nastaviću to da radim bez izvinjenja. Radi se o mom telu, mom imidžu, mom izboru o tome kako izgledam. Niko nema pravo da mi određuje da li je to prihvatljivo ili ne.

A svima koji se osećaju slično kao i ja, osećaju da nisu dovoljno dobri – razumem vas. Svakog dana mi porodica i prijatelji koji me vole govore da sam lepa, ali to nije dovoljno ako vi sami u to ne verujete iznutra. Svi smo mi jedinstveni i savršeni na svoj način, na koji god način odaberemo da to pokažemo svetu. Ne možemo da ceo život pokušavamo da se uguramo u tuđe kalupe koje su nam namenili. Samo budite svoji i pobrinite se da vam srce bude srećno."

