MERIMA ISAKOVIĆ OGLASILA SE JOŠ JEDNOM: Bog me spasao, a Lečić se nije POKAJAO! Oprostila sam mu, a sad ZLO treba da se SPREČI

Merima Isaković kaže da je sećanje na događaj sa Branislavom Lečićem, za kog je u ispovesti navela da ju je seksualno napao 1978. godine, davno ostavila iza sebe.

Merima Isaković ističe da je sve ove godine verovala da glumac, za kog tvrdi da ju je zlostavljao, neće ponoviti slično.

- Ja sam davno prebrodila i zatvorila preživljenu traumu i sećanje da me je samo Božjom voljom moj instinkt spasao. Oprostila sam verujući u iskrenost Lečićevog pokajanja i obećanja datog tada, pre 43 godine, da to nikada više neće nikome pokušati ni uraditi. Oprostila sam, ali nisam zaboravila, ostavši u nadi da se to nikada i prema nikome stvarno neće ponoviti - kaže Merima Isaković.

- Jedno zlo je izazov i bol jedne osobe, ali ako se ne zaustavi, ponavljano zlo postaje nesreća naroda. I ljudskog roda. Dužnost svakog humanog bića je da se dalje zlo spreči.Podsetimo, glumica Merima Isaković juče je rekla da je spremna da svedoči protiv Branislava Lečića, za koga u ispovesti "Nedeljniku" tvrdi da je pokušao da je siluje 1978. godine, a koga je njena koleginica Danijela Štajnfeld u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu optužila za silovanje 2012. godine.

- Naravno da ću svedočiti. Verujem da je reći istinu fundamentalna obaveza svake savesne osobe. Ne mogu direktno svedočiti o događaju nasilja nad Danijelom jer mu nisam direktno prisustvovala, ali mogu svedočiti o ličnosti Branislava Lečića i svom dramatičnom iskustvu vezanom za njega. Nadam se da će se druge žrtve osmeliti da se oglase, ako ih ima - rekla nam je juče glumica.

Merima Isaković danas živi na Novom Zelandu i bavi se kliničkom psihologijom. U opširnoj ispovesti za "Nedeljnik" opisala je stravične detalje seksualnog nasilja koje je, kako tvrdi, doživela od Lečića u stanu u kojem je u to vreme živeo sa svojom majkom. Merima je tada imala 18 godina, a Lečić 22.

- Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Oborio me na pod. Osećala sam kako me lomi. Boliiii svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te Bože! Ako uspe umreću noćas. Uživa u mom strahu. Osećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim naš narod da ovo pažljivo pročita. Nasilnik koji je zamalo uspeo da uništi moj život, da ugasi moju mladost, da me kao tama proguta. "Opraštam ti”, rekla sam mu tada, pre četrdeset godina. “Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi naneo. Mnogostruki bol. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličnu bol, svima ću reći šta se desilo.” Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije. Osećam moralnu obavezu da podelim svoje iskustvo u nadi da će moja ispovest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja - ispričala je, između ostalog, Merima Isaković.

