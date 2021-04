IGRAM ZA JEDNU OSOBU KAO DA JE U SALI 300 LJUDI Miloš Đurović o novoj realnosti u pozorištu i skandalu koji potresa celu SRBIJU

Pozorišni hit u Beogradu trenutno je predstava "Holivudski san". Miloš Đurović je zajedno sa kolegom Dušanom Matejićem izvodi uspešno u Ustanovi kulture Stari grad, gde će publika moći da je pogleda i sutra uveče na susretima "April u Beogradu - pozorišni festival u Parobrodu".

Za Kurir Đurović otkriva zanimljivosti iz ovog procesa, ali govori i o svojim planovima i kako je to biti glumac u Srbiji danas.

- Naučio sam da igram za jednu osobu kao da je za 300 ljudi. Mnogo je lepši osećaj kada je puna sala. Uprkos svemu ovome, uspevamo da napravimo predstave na koje ljudi dolaze i gde se poštuje kapacitet, koji je ograničen - a da u toj situaciji bude puno. Ranije, ljudi koji ne bi hteli da čuju za pozorište, u ovim okolnostima, kad je onemogućen veći deo sadržaja, dolaze da gledaju predstave.

Predstava "Holivudski san" je inspirisana kultnim komadom "Džepovi puni kamenja" i na neki način govori o vašem poslu i snu dvojice statista da postanu holivudski glumci.

- Oni bi voleli da osete taj svet, ali kada shvate da je taj svet surov, da u njemu mašina ne sme nikada da stane - ni kad se desi neka loša stvar kao što je smrt, tada oni shvataju da je život važniji od zabave.

Igrate više od 14 likova. Da li je to najteže?

- Nije teško, jer smo imali prostora i vremena da to razlažemo do sitnih detalja. Sam proces nije bio toliko težak koliko je bio analitičan i studiozan. Pažljivo smo svakog dana radili parče po parče.

Da li mislite da glumci sada imaju drugačiji status u društvu, tj. veći uticaj u odnosu na pre?

- Čini mi se da je sistem vrednosti danas toliko poremećen da je naša profesija dovedena u pitanje, u tom smislu da se stalno dešavaju stvari koje su upitne, diskutabilne i koje bacaju ljagu na našu profesiju.

Danas se glumci često pitaju za mišljenje o temama koje nisu vezane za njihovu profesiju, ali koje su važne u društvu i imaju veliki uticaj. Kako to komentarišete?

- Ne mislim da je bitno da se glumci pitaju za neke stvari koje se ne tiču njihovog posla, jer glumac nije ništa drugačiji od običnog čoveka. Ne znači nužno da, ako se neko opredeli da se bavi glumom, to mu bude jedino zanimanje, neko može da se bavi i glumom i politikom - to sve zavisi od osobe do osobe, a ne od glumca. Svakako da glumci imaju važan uticaj na društvo i da treba da kažu kada vide nepravdu, nešto loše ili da neko ruši njihovu umetnost.

Savet za mlade Za glumca je važno da bude strpljiv Kako biste posavetovali mlade glumce koji tek dolaze na scenu? - Da ostanu svoji, da se trude da ostanu strpljivi kad god ih ono izdaje - kada krenu da se nerviraju što nemaju ulogu. Bitno je da ostanu svoji koliko mogu, da ne potpadnu pod uticaj koje im društvo servira i da ih menja.

