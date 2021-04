SANJA O DANU KADA ĆE DA JEDE SAMO SLATKO! Ketrin Zita Džons otkrila da čuva privatnost: Nikad ne bih objavila fotku iz đakuzija!

Glumica Ketrin Zita Džons je veoma pažljiva kada je njena ishrana u pitanju jer želi da izgleda kao pre 30 godina kada je počela karijeru.

51-godišnja glumica koja ima Dilana (20) i Kerisa (17) sa mužem Majklom Daglasom, izjavila je u intervjuu za čuveni američki biznis časopis da se ne prepušta slatkišima i da jede samo pravu hranu da bi mogla da održi figuru.

foto: Profimedia

Zvezda filma "Zoro" je rekla da je njen san da se najede slakiša kada bude veoma, veoma stara.

"Kada ostarim, krenuću da uzimam mnogo vitamina jer hoću da budem u stanju da jedem slatkiše i dezerte do kraja života.", rekla je lepa Velšanka.

"Jedino jedem pravu hranu jer moram. Moj san su slatkiši, zauvek. To je moj cilj - da ih jedem."

Ketrin je rekla i da vodi normalan, povučen život uprkos slavi koju ima i da je u kući uglavnom znaju kao Ket.

"Nisam uvek Ketrin Zita-Džons, većinu vremena sam samo Ket.", objasnila je ona.

"Ket je žena koja se udobno sklupčala na kauču sa porodicom. Nju ne poznaje svako i to je u redu. Ja sam veoma povučena osoba. Oduvek sam to htela i volim da imam privatni život. Ja nisam taj tip koji će deliti svašta na društvenim mrežama. Nećete me videti da kačim slike iz kupatila ili iz đakuzija sa mužem

Zita-Džons koja je odrasla u gradu Svansi u Velsu, veruje da je ostala ista kao kada je bila simpatična školarska koja je volela da krši pravila škole i da dolazi našminkana.

"Ima još malo u meni one devojke iz internata - ona koju šalju kod direktora jer je nosila mnogo šminke.", rekla je čuvena glumica.

(Kurir.rs/A.M./Daily mail)

