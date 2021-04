ĐINA IZ SREĆNIH LJUDI SE POVUKLA U JEKU SLAVE: Jugoslava sad objašnjava zbog čega, a nova serija pomogla joj da prebrodi SMRT MUŽA

Glumica Jugoslava Drašković, koju svi pamtite kao Đinu iz serije "Srećni ljudi", ponovo je zablistala pred malim ekranima ulogom Božidarke u jednoj seriji.

Ona otkriva da joj je upravo taj poziv značio mnogo nakon što je prošlo godinu i po dana od smrti njenog supruga Zorana Cvetanovića.

- Radeći svakodnevno posao koji volim uspela sam da lakše prebrodim taj najteži period u mom životu. Nikada neću moći dovoljno da im zahvalim. Čitava ekipa na snimanju je kao jedno. Pevanje, lepa klopa, šale... Mogu slobodno da kažem da smo tokom ovog perioda kako snimamo seriju postali jedna velika porodica - kaže Jugoslava.

Ona u seriji glumi majku Matei Milosavljević.

- Matea je iznimno talentovana osoba i već formirana glumica, kojoj saveti nisu potrebni. Uživam u radu s njom, a mislim da njeno vreme tek dolazi, u kojem će pokazati širok dijapazon svog raskošnog talenta - govori Draškovićeva, koja je odlučila da se u jeku najveće popularnosti povuče iz glumačkog sveta, kako bi mogla da se posveti ćerki Maši.

- Nekako je to sve teklo spontano i nije bilo baš mnogo tu nekog razmišljanja u kojem pravcu ću usmeravati karijeru. Normalno je bilo da kao majka budem uz svoju ćerku Mašu i supruga, s kojim sam otvorila firmu koja se bavi prikazivačkim i distributerskim poslom u filmskoj industriji - otkriva glumica, čija je ćerka nasledila talenat na roditelje.

- Ćerka Maša je pokupila, mislim, najbolje od svojih roditelja, ljubav prema umetnosti i finansijama, tako da je ona logično pošla našim stopama. Završila je filmsku i TV produkciju, a radi u našoj porodičnoj firmi koja se bavi bioskopskom distribucijom domaćeg filma, kao i prikazivačkim poslom. Jako sam zadovoljna u kakvo je divno i kvalitetno mlado biće odrasla - kaže Jugoslava, koja trenutno želi da se fokusira na samo jedan televizijski projekat.

Jugoslava se seća dobrog raspoloženja i šala pokojnog Bate Živojinovića na snimanjima serije "Srećni ljudi" u kojoj je tumačila lik Đine.

- Serija se reperizirala bezbroj puta, tako da ljudi nisu imali priliku da me zaborave. Sada je situacija malo drugačija i deca koja ne pamte "Srećne ljude" danas me po ulici dozivaju sa Božidarka i Brzutka. U seriju "Srećni ljudi" upala sam takoreći preko noći. Bila sam isključivo koncentrisana na to da dobro obavim zadatak. Najviše se sećam dobrog raspoloženja i šala Bate Živojinovića.

