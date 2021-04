MILOŠ TIMOTIJEVIĆ DA IMA DUŽE ISKUSTVO U SVETU MODE NEGO U GLUMI: Glumac u Sceniranju otkrio kako je započela njegova KARIJERA!

Miloš Timotijević gost je Sceniranja na Kurir televiziji, a na samom početku otkrio je detalje svog detinjstva i početka karijere.

Poznati glumac odmah je otkrio da smatra privilegijom što je rođen u Beogradu.

"Da, sa jedne strane. Sa druge strane, nisam ja potpuno odrastao u Beogradu, dosta sam vremena provodio u selu, u okolini Beograda, tako da sam imao jednu i drugu vrstu odrastanja. Odrastao sam u selu u blizini Grocke, tako da sam mogao da vidim i tu vrstu odrastanja, prirode, životinja i svega ostalog što ide uz seoski život", izjavio je Miloš, pa priznao kakav je bio kao dete:

"Mom ocu sam bio muza, pogotovo kad sam se rodio. Imam skoro hiljadu fotografija kada sam bio baš mali. On je bio čuveni fotoreporter politike i onda sam se stalno nalazio ispred njegovog objektiva. To me je i pripremalo za ovaj poziv kojim se trenutno bavim... Da li je bila sudbina ili ne, stvarno ne znam. Svakako me je to pripremilo za današnji poziv."

Glumac ima duže iskustvo u svetu mode nego u glumi.

"Pa da, jeste. Tu sam počeo silom prilika, prosto kada ste sa ocem na revijama, u jednom trenutku je on rekao zašto da ne. Šetao sam pistom sa Momom Jakovljevićem, to je bilo neko vreme krajem sedamdesetih. Provodio sam vreme uz njega, pa sam imao iskustva ne samo sa tim. On je radio i na mnogo festivala, pa sam tako bio i u Opatiji, Splitu... Tad sam se prvi put susreo sa filmskim svetom i sa tim šta on predstavlja. Tada sam se negde i zarazio ovim čime se danas bavim", ističe Timotijević.

