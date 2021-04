ŽENE SU LUDELE ZA NJIM U SREĆNIM LJUDIMA: Miloš Timotijević u Sceniranju otkrio za čim ŽALI i na koju ULOGU je PONOSAN!

Miloš Timotijević progovorio je o svojim ulogama u filmovima i serijama u Sceniranju na Kurir televiziji.

Popularni glumac zapažen je u "Srećnim ljudima", ali sada otkriva da to nije njegova prva uloga.

Uloga u "Srećnim ljudima"

"To je bila neverovatna prilika da budete u kadru sa Velimirom Batom Živojinovićem, Duškom Bumbovskim, Sekom Sablić, Oliverom Marković... Ako za nečim žalim, onda je to što nisam bio u sceni sa Radmilom Savićević, zato što sam prema njoj osećao uvek neku vrstu topline, neodoljivo me je podsećala na moju baku. To su bila dva serijala od 10, 15 epizoda. Stvarno nisam očekivao da će toliko i dan danas da se spominje ta serija", rekao je Miloš.

Film "Vlažnost"

"Najbliže savršenstvu što sam prišao bio je film "Vlažnost". Imao sam neke trenutke, ali prevashodno je za to bila zaslužna moja dugogodišnja saradnja sa rediteljem koji me odlično poznaje. Tu sam bio najzadovoljniji sobom i šta sam uradio u tom filmu. S jedne strane dosta sličan lik, sa druge strane potpuno različit. To je negde najteže uraditi, kada je nešto toliko blisko vama, a potpuno drugačije. Ta uloga je meni najznačajnija uloga u mojoj karijeri do sada. Tada su reditelji i producenti koji su gledali taj film shvatili da ja mogu mnogo više od epizoda koje sam do tada igrao", ističe glumac.

Uloga u "Sedam i po"

"Dosta sam zadovoljan, imao sam sreće da imam fenomenalan tekst Miće Momčilovića. Kada ga pročitate, već vam bude jasno šta je to i dosta je bitno da imate tu vrstu predloška koji je scenario. Treba insistirati na dobrom scenariju. I dan danas imam žal što produkcijski nisam imao dovoljno vremena da se spremim za tu ulogu, imao sam četiri nedelje. Trebalo je da bude dva meseca, pa je na kraju ispalo mesec dana. Svako ko je ikada ušao u teretanu i zna šta je steroid, vidi se da ovaj čovek u životi to nije uzeo, po telu se vidi. To je negde i moj opsesivni mozak koji tako nešto vidi i svestan sam da je vizuelno moglo mnogo bolje. Za tako nešto mi je bilo neophodno bar pet, šest meseci priprema, a to kod nas, u našoj produkciji i tržištu nije uvek moguće. To mi je negde od prvih uloga gde sam pokazao šta mogu i koliko mogu", kaže Timotijević.

