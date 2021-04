DAJ BOŽE DA SE SVE OVO ZAVRŠI! Glumac Mima Karadžić dao svoje mišljenje o slučaju Branislava Lečića: Ne želim da presudim NIKOME!

Glumac Mima Karadžić se dotakao slučaja koji je potresao javnost. Dao je svoj sud o slučaju glumice Danijele Štajnfeld, Merime Isaković i kolege Branislava Lečića.

foto: Pritnscreen

Mima je proslavio 66. rođendan.

- Kad sam imao 12 godina, vukli su me za uši. Sećam se tog vremena kad su me vukli za uši, lepo je to vreme bilo... Danas me ne vuku za uši, malo sam odrastao, ali su mi uši porasle i glava mi je porasla. Danas da mi svi ljudi nisu čestitali, ja ne bih obratio pažnju, živeo bih ovaj dan kao i svaki drugi, mislim da je svaki dan na neki način rođendan - priča poznati glumac.

Mima se dotakao i glumice Danijele Štajnfeld, Merime Isaković i kolege Branislava Lečića, pa izneo svoje mišljenje o tom slučaju koji je već neko vreme vrlo aktuelan u medijima.

- Ja znam Leku, znam ga 30 godina i drug mi je i mislim o njemu sve najlepše. Znam i Danijelu Štajnfeld, igrao sam s njom i o njoj mislim sve najlepše. Merima mi je bila klasna drugarica, igrali smo zajedno, radili sve moguće glumačke vežbe... Ja danas posle izvesnog vremena stvarno ne znam i ne želim da presudim nikom, daleko bilo, ne želim ni da komentarišem na ružan način. Daj Bože da se sve ovo završi - izjavio je Karadžić u emisiji "Premijera".

foto: Zorana Jevtić

