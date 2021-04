PUKLI SU MI KAPILARI, VISILA SAM NAOPAČKE, GLUMIM STRIPTIZETU: Miona Marković snima za BOLIVUD, a otkriva kako je do toga DOŠLO!

Nova muza filmadžija iz Indije je mlada domaća glumica Miona Marković. Kurir je bio na setu Bolivudskog filma koji se snima u Srbiji i saznao da je glumica angažovana na velikom filmskom projektu.

Kako se snašla i da li očekuje novi poziv iz Bolivuda otkrila je Miona Marković u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

"Ovo mi je drugi projekat, Indusi dugo snimaju ovde, ovaj put traže i naše glumce kao pomoć. Mi to zovemo kao statista na zadatku. Kasting nam je bio onlajn na indijskom, poslali su mi loše preveden engleski, pa je to bilo kao da učim pesmu koju ne razumete. Poslali su na audio snimak, tada sam igrala jednu deverušu. Oni imaju dosta teksta na engleskom, na kraju sam na tom jeziku i pričala. Ovo sada je moderna drama, dobila sam ulogu "Kendi", glumim sa vrlo popularnim glumcem, on je drugačiji od svih, ima dva metra, odličan je glumac. Ja ne bi trebalo da pričam šta sam igrala, ali s obzirom da to niko neće gledati, moja uloga je bila više kaskaderska, nego glumačka, ali bilo je vrlo zahtevno. Svaki snimajući dan bio je zahtevan", rekla je Miona.

"Visila sam naopačke i pukli su mi kapilari, to sam videla tek tri dana kasnije. Snimala sam drugaricama da vide one, jer ja ne vidim unutrašnjost oka. Ja u filmu igram striptizetu, prvi put je iskorišćen moj ples na filmu. Igram striptizetu i glavnu, devojku tog negativca", dodala je glumica.

"Razlika je pre svega u ljudima, ali pola ekipe je naša. Imaju više para, jača je produkcija, ali ja mislim da je naša ekipa na svetskom nivou, pa su je zbog toga uzeli. Ja samo čekam da me uzmu za ozbiljnu ulogu, mogu da prođem i kao Španjolka, a ja kažem da sam tipična Srpkinja. Samo neka oni dolaze, generalno smo pogodni za snimanja. Naša zemlja ima razne olakšice", istakla je Miona Marković.

"Trenutno radim ozbiljnu predstavu u Bijeljini. Ta predstava traje četiri sata, čekamo samo zeleno svetlo da to vidi i publika, volela bih da se to igra i ovde, to mi je najveće glumačko dostignuće", kaže Miona.

