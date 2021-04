BUDIŠ SE, ADA, PRIRODA PORED, ŠTA ĆEŠ LEPŠE! Srpska glumica zbog ljubavi živela u KAMP-KUĆICI, Matea oduševila NACIJU izjavom

Matea Milosavljević otkrila je da je zbog dečka živela u kamp kućici na Adi Ciganliji.

Matea je istakla da je to za nju bilo jedno predivno iskustvo, da su njeni prijatelji tako nešto očekivali od nje, dok su mama i baka bile u šoku zbog njene odluke.

- To je jedno predivno iskustvo, živela sam u kamperu sa tadašnjim dečkom, jer to je bilo jedino njegovo stanovište u tom trenutku. Upoznali smo se na Adi Bojani, pa smo bili malo na Kopaoniku, sa kamp kućom i onda je došao red na Beograd i jedino gde smo mogli da stavimo to je bio parking Ade Ciganlije - rekla je glumica u Tok šoku.

foto: Nemanja Nikolić

- Stvarno jedno predivno iskustvo i na prvu pomisliš kao "kako ću da živim ovde, kako ovo kako ono", ali zapravo shvatiš da ti malo treba da budeš srećan. Budiš se, Ada, priroda pored tebe, šta ćeš lepše. S obzirom da me poznaju svi su očekivali tako nešto od mene. Mama i baka su onako malo bile u šoku, ali brzo su se navikle i one, nisu dolazile na kafu, mi smo dolazili kod njih - zaključila je mlada glumica u tok šoku.

Na društvenim mrežama ljudi su komentarisali i hvalili Mateu, a bilo je i onih koji su pisali šaljive komentare, da im je drago što je ona sušta suprotnost Sofije Šubarević, koju igra u popularnoj seriji.

... a sad me izvinite al idem da gledam meni omiljenu i uz S02 @senkenadblknm najbolju domaću seriju 2019 #Grupa sa novom takodje omiljenom glumicom #MateaMilosavljevićhttps://t.co/e3rexugVyK pic.twitter.com/JYN5aPOGZu — Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) December 1, 2019

"Bravo, devojko!", "Svaka čast" "Bravo, lepo je čuti da je neko danas normalan do te mere da može kamper, a ne da mora vila na Dedinju", "Baš divna i skromna devojka", "Matea, trebalo bi da se mlade devojke ugledaju na tebe", "Drago mi je što nimalo ne ličiš na Sofiju Šubarević", neki su od komenatar na Tviteru.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs

