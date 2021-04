MILENA RADULOVIĆ IGRA SRPKINJU U SVOM PRVOM RUSKOM FILMU! Glumica se na premijeri pojavila sa RODITELJIMA: Sve vreme bili uz NJU

Milena Radulović predstavila je i našoj publici svoj prvi film "Superdeep" snimljen u Rusiji.

foto: Kurir/Ljubomir Radanov

Jedna od najlepših naših glumica postala je za kratko vreme i miljenica i tamošnje publike. Za to su ponajviše zaslužni film i serija "Balkanska međa", ali i dve serije koje je tamo snimala.

Premijera filma "Superdeep" je u novembru održana u Moskvi, gde je naša glumica bila glavna zvezda.

1 / 4 Foto: Nemanja Nikolić

Na premijeri u Beogradu su se pojavili i Milenini roditelji, majka Aleksandra i otac Stevan, ali i njene kolege među kojima su: Ljubomir Bulajić, Jelena Trivan i Aleksandar Srećković Kubura.

Milena Radulović se poklonila publici pre projekcije.

"Puno vam hvala. Nikad nisam bila bez kolega na sceni. Drago mi je što ste došli da me podržite i gledate film o nekoj drugoj epidemiji", rekla je glumica.

1 / 12 Foto: Nemanja Nikolić

Naučnofantastično ostvarenje ima tematiku sličnu onoj koju ceo svet danas proživljava sa koronavirusom, tako da su se na neki način ukrstile radnja filma i stvarnost.

- "Superdeep" je priča o čuvenom rudniku Koljska, u kojem je iskopana najdublja tačka dosad. Mi smo sada napravili jednu fiktivnu priču šta bi tamo zapravo moglo da se desi i zašto je taj projekat ugašen zajedno sa Sovjetskim Savezom. Ja glumim epidemiologa iz Jugoslavije, čiji je zadatak da reši šta je to sa tom nepoznatom bolešću koja kosi sve pred sobom. Pored toga, možemo da vidimo kako različiti ljudi reaguju pod velikim pritiskom. Moja junakinja je tamo kao epidemiolog vlasti i u dilemi je šta je prioritet - karijera, uspeh i državna bezbednost ili njen osećaj - objasnila je Radulovićeva u emisiji "Probudi se".

foto: Promo Printskrin Youtube

Kola "superdeep" su najveći tajni sovjetski objekat smešten na Koljskom poluostrvu. Godine 1987. na dubini od 12 km ispod površine Zemlje zabeleženi su neobjašnjivi glasovi koji podsećaju na vrisku i jauke velikog broja ljudi. Specijalna vojna jedinica ima zadatak da otkrije uzrok misterioznih događaja na naučnoj stanici koja se nalazi duboko ispod površine Zemlje. Ono što su pronašli predstavlja najveću pretnju s kojom se čovečanstvo ikad suočilo, a budućnost sveta sada je u njihovim rukama.

foto: Nemanja Nikolić

Zanimljivo je da Radulovićeva u ovom filmu glumi upravo epidemiologa koji pokušava da nađe rešenje za nepoznatu bolest, ali je otkrila da je tražila da se promeni sam scenario filma.

- Volim Anu, jer smo sve njene dileme napisali Sergej (Torčilin) i ja. Kad sam dobila scenario, moj problem je bio što se ona ne menja tokom filma. Ona je samo htela da spase sve i pokušala je da preživi. To za mene nije bilo nimalo interesantno, jer je to kraj koji smo videli hiljadu puta. Zato je moj zadatak bio da joj dam unutrašnje dileme - otkrila je glumica tokom promocije u Rusiji. Zanimljivo je to da je Milena Radulović postala prava atrakcija za ruske medije. Svi hvale njenu lepotu i harizmu, a tamošnje novinare zanimalo je da li bi se udala za Rusa.

- Što da ne. Inače, među vašim glumcima seks-simbol po mojoj meri je Aleksej Makarov - rekla je tada srpska lepotica.

foto: Profimedia

