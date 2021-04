PETAR STRUGAR OTVORENO O RAZVODU I ODNOSU SA BIVŠOM SUPRUGOM: Teško sam podneo sve to! Živ se čovek na sve navikne!

Glumac Petar Strugar ističe da je rešio sve nesuglasice sa glumicom Ivanom Nikolić, od koje se razveo 2015. godine i da im je priroritet da njihov sin Zarije ima srećan život.

- Iskreno teško sam podneo sve to, ne toliko zbog razvoda, već zbog sina, jer više nisi sam. Zbog njega mi je taj trenutak bio težak, ali dobro, živ se čovek na sve navikne. Mislim da je najnormalnije da budem u dobrim odnosima sa suprugom od momenta kad se raziđete. Zašto bih se svađao, više ne postoji razlog za to. U principu smo sad u boljim odnosima, nego što smo bili u braku. Te sve nesuglasice moraš da staviš po strani, jer to dete nije nista krivo. Progutaš to što imaš da progutaš i ideš dalje - istakao je Strugar u emisiji pevačice Goce Tržan na K1 te dodao:

- Najvažnije je da shvatiš da smo svi ljudi i da je sve rešivo. Nema razloga da se prolongira nešto što ne ide, ili da se insistira na nečemu što ne funkcioniše.

Petar takođe otkriva da ga je sin u mnogim stvarima promenio.

- Moja ideja je bila da dobijem dete, za mene je porodica jako bitna i tako su me moji vaspitali. Za to sam da mlad postaneš roditelj, jer posle imaš i više energije za to dete. Voleo bih da dobijem još dece, ali videćemo. Dosta te promeni roditeljstvo, počneš da razmišljaš drugačije. Na mene je recimo uticalo da sam počeo da podižem ručnu, da ne srljam toliko. Prosto nisi sam više i ne ide sve tek tako, moraš da razmisliš malo pre nego nešto uradiš - istakao je mladi glumac te objasnio da ume da bude strog prema sinu:

- Bivša supruga i ja smo jednako uključeni u vaspitavanje sine, što je normalno. Treba da se poistoveti sa muškom figurom, zato dosta vremena provodimo zajedno. Umem da budem dosta strog, ne je ne, i on zna da može da plače do prekosutra, ali kapira da nema dalje. U tim situacijama mu samo odvajam da zna, da to što mu nešto ne dam, ne znači da ga ne volim.

