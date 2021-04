ŠIROKO! Dok ne snima popularni glumac putuje na Maldive! Ammar Mešić ne krije UZBUĐENJE: Mislio sam da to ne postoji!

Ammar Mešić jedan od najpopularnijih mlađih glumaca koga je publika zavolela u domaćim serijama. Glumačku karijeru započeo je rano, sa samo 16 godina, a od tada su se nizale uloge, ali i uspesi.

foto: Kurir televizija

Dok odmara od simanja za vreme pandemije korona virusa Ammar planira veliko putovanje.

- Hteli smo da idemo negde na more i onda smo odlučili da to budu Maldivi. I tako, sledeće subote krećem da Maldive, to smo uplatili i uopšte ne mogu da verujem još uvek. U mojoj glavi Maldivi ni ne postoje. Verovatno će nam biti lepo, idemo da se sunčamo - kaže Ammar.

Kurir.rs

