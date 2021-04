KONTRA ŠOU POMERA GRANICE DOBRE ZABAVE Voditeljke Jelena Nikolić i Marija Đurović otkrivaju šta nas čeka u novom formatu

Od večeras svakog petka gledaoci Kurir televizije imaće priliku da gledaju novi večernji tok-šou "Kontra šou". Ovaj šou izdvaja se po mnogo čemu od svih dosadašnjih televizijskih formata, a pre svega po tome što je prvi večernji šou na ovim prostorima koji vode dve žene. Voditeljke Jelenu Nikolić i Mariju Đurović upoznali smo kroz njihove emisije "Netkulturno" i "Onlajna", koje su na medijskom nebu već napravile veliki uspeh. Svojim novim projektom najavljuju vrhunsku zabavu i garantuju provod.

Pored razgovora sa najvećim zvezdama iz regiona, njih dve su pripremile i brojna iznenađenja i izazove za svoje goste. One će potpuno ogoliti svoje goste kako bi oni zasijali u punom sjaju. Nema sumnje da će gledaocima, ali i gostima, izmamiti na lice suze i smeh. Pred njima će svi biti slobodni da pokažu svoje pravo lice.

foto: Marko Todorović

Kroz emisiju saznaćemo sve aktuelnosti o gostima, kao i njihove životne priče. Upoznaćemo i njihovu emotivnu stranu, saznati kada su kroz život išli u kontrasmeru, šta im je važno u životu koji kriju od očiju javnosti.

Jelena i Marija samom najavom već su podigle veliku prašinu u javnosti, a sada za TV dodatak otkrivaju kako su tekle pripreme za emisiju, kao i šta nam to donosi "Kontra šou".

Za potrebe snimanja obnažile ste se i pozirale samo u šljokicama, šta time poručujete? Kakvo je bilo to iskustvo?

J: Poručujemo da nikada nije sramota priznati sve što jesi, suočiti se sa usponima i padovima, osetiti slobodu i voleti sebe. Iskustvo je bilo prelepo, ja volim gole ljude, za mene je golotinja iskrenost - kada sa sobom nosi ovakvu poruku.

M: Ovo je šou koji prevazilazi sve granice, a naš potez upravo to i govori. Način na koji smo se predstavile je drugačiji od svega što ste do sada videli. Baš kao što smo ogolile sebe, to ćemo raditi i sa našim gostima. Biti svoj je najbitnije, a nas dve smo ovim potezom pokazale da tek onda kada se potpuno oslobodite - najjače sijate. Bilo je sjajno, kao što fotografije i snimci govore. Cela ekipa je bila sa nama i znali smo da radimo pravu stvar. Posebno nas je nasmejalo to što su ljudi u početku mislili da su šljokice naslikane u Fotošopu, a nas dve ih i dalje nalazimo po stanu.

Šta je ono što možemo da očekujemo u vašoj emisiji? J: Sve možete da očekujete, nemamo granice.

M: Očekujte sve ono što ste ikada želeli da vidite. Dobru zabavu, iskrene emocije direktno iz srca i iz duše, slobodu da budemo to što jesmo. Bez lažnih scenarija, spremljenih pitanja i odgovora uživaćete u tome da upoznate naše zvezde u pravom svetlu.

foto: Marko Todorović

Šta možete reći o svom odnosu, poznato je da ste dobre drugarice?

J: Volela bih da onako iskreno, bez ikakvih tajni, gosti pričaju s nama, baš kako to nas dve radimo kad smo same.

M: Naš odnos je zaista specifičan i uvek volim da kažem da je to do horoskopa i položaja planeta. Od trenutka kada smo se upoznale, postale smo nerazdvojne kako privatno, tako i poslovno. Jelena je neko ko me inspiriše i ko je moja velika životna podrška, partner za smeh, suze, igru, priču bez granica, šamar realnosti kada odlutam u svojim mislima. Znamo nas dve i da se posvađamo, ali to se završi tako što jedna od nas spontano pita "da li si za čaj".

Kakva je atmosfera bila na probama/snimanju?

J: Zabavna, raspevana, bez scenarija i uz mnogo nečega što je nama svojstveno - uz mnogo energije.

M: Bilo je stresno, napeto, ali uz međusobnu podršku i podršku ekipe koja stoji uz nas sve se uvek završavalo osmehom.

Da li imate tremu pred emitovanje prve epizode?

J: Imam veliku odgovornost, zar mislite da osoba koja sme da se ogoli pred svetom treba da ima tremu da to radi?

M: Uh, imam tremu, ali onu pozitivnu. Jedva čekam da vam pokažemo kako se radi ovaj posao. Preuzbuđena sam i znam da ćete uživati sa nama.

Zbog čega publika svakog petka u 22 sata treba da upali Kurir TV? J: Jednostavno je - jer ovako nešto nikad niste videli. Ovo je poruka o slobodi, istosti, autentičnosti i svemu što čini svakoga od nas.

M: Ovakav šou je nedostajao javnoj sceni. Gledaćete ga sa porodicom, sa prijateljima i imaćete osećaj kao da svi zajedno sedimo i pričamo uz šolju čaja ili pak čašu vina - šta vam je draže.

Ne propustite prvu epizodu emisije "Kontra šou" na televiziji Kurir u petak, 16. aprila. od 22.00.

foto: Marko Todorović

Kurir Stefan Mirković