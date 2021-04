ČESTO PLAČEM, KADA SAM NAJTUŽNIJA NAJVIŠE SE SMEJEM! Milena Radulović o teškom periodu, otkrila da ide kod PSIHOLOGA

Glumica Milena Radulović progovorila je o teškom periodu nakon ispovesti u kojoj je navela da ju je silovao učitelj glume Miroslav Aleksić.

- Kada si ti morala da zađeš najdublje u sebe, šta si tamo pronašla? - pitala je voditeljka Marija Kilibarda glumicu.

- Pronašla sam, kao da sam mala neka Milena, ne znam kako to da opišem, kao neko malo dete. Stalno puno pričam, pametujem nekad, analiziram. Ali ustvari, kada najdublje u sebe pogledaš, shvatiš da su to sve neke odbrane od jedne baš onako osetljive osobe, kojoj je sve to potrebno da bi funkcionisala u svetu - rekla je Milena i nastavila:

- Sećam se, zato što sam bila kod psihologa, tačno sam tako videla sebe. Ona me pita: "Pa šta bi ste vi sad rekli sebi". "Pa je bih nešto nju sad zagrlila". Trudim se, to je to iznutra, ustvari, koliko ima štitova u svakom trenutku.

- Našla si neke dobre naočare za sunce koje štite od suza - konstatovala je Kilibarda, na šta je Milena odgovorila da je za nju smeh najbolji lek za teške trenutke.

- Smeh je uvek tu, kada je najtužnije, najviše se smejem. U svim tim teškim situacijama i kad nešto osvestiš pa ti bude još teže, ti si u nekom napadu histerije i smeha, pa te posle dočeka slučajno neka tuga - rekla je glumica.

- Da li plačeš od lepote? - pitala ju je Marija.

- Jako često plačem od lepote, možda i češće nego od nekih drugih emocija. Dok gledam filmove, slušam muziku. Dosta se na decu raznežim, na kučiće i mačiće slabo, ali na decu često. Sad će ispasti neki majčinski instinkt, ali nije - rekla je Milena kroz smeh u emisiji "150" minuta.

