NADA MACANKOVIĆ O DRUGOJ TRUDNOĆI, KORONI I ESTETSKIM OPERACIJAMA: Ni kosu ne FARBAM, hoću da sačuvam ono što mi je dala PRIRODA

Nada Macanković nedavno je otkrila da sa suprugom Bojanom Janićem čeka drugo dete, ali i da je vest o prinovi saznala u isto vreme kad je dobila i pozitivan test na virus.

- Sada se osećam odlično i nadam se da će tako ostati do kraja trudnoće - započinje lepa glumica i nastavlja:

- Imala sam koronu na samom početku trudnoće, zapravo u onom momentu kad sam saznala da sam u drugom stanju, bila sam pozitivna na virus, ali simptome gotovo da nisam imala. Posumnjala sam jedino zato što su mi se dva člana porodice u to vreme razbolela, muž i tata.

Glumica poručuje da odlično podnosi drugo stanje, kao i da se njen i Bojanov sin, koji je već osvojio publiku u seriji i filmu “Južni vetar”, najviše raduje prinovi.

- Nisam nimalo zahtevna trudnica, jako sam aktivna i srećna sam što mi telo to još uvek dozvoljava. Tako da dosta šetam i povremeno vežbam - kaže Nada i dodaje:

- Mićko se jako obradovao vestima, dugo je to želeo. On bi najviše voleo da dobije i brata i sestru.

Od kada je saznala da je trudna, glumica je rešila da se povuče iz glume nakratko, te sada vreme ispunjava nekim drugim stvarima.

- Čitam, kuvam, bavim se svojom porodicom i borim se za ono do čega mi je stalo. Recimo, išla sam sa sinom Milutinom na protest za zaštitu životne sredine, mislim da je jako važno da što više podignemo svest o tome koliko nam je priroda ugrožena i da uradimo sve što možemo da je obnovimo i zaštitimo. Živela sam u Kini, u Šangaju i Pekingu 2013. godine, i sećam se da nekim danima nije moglo da se izlazi bez maski zbog ogromnog zagađenja, a evo sada im je vazduh čist, znači da može! Nervira me kada se u pojedinim medijima to predstavlja kao politički protest, jer on to nije, svim ljudima, bez obzira za koga glasaju. Trebalo bi da svima bude stalo da imamo čist vazduh, vodu i zemlju, jer od toga zavisi zdravlje nas i naše dece - kaže Nada koju je publika u proteklom periodu imala priliku da gleda u seriji koju je režirao Zdravko Šotra.

Iako su pojedini glumci istakli kako nije lako raditi sa Šotrom, Nada ima potpuno drugačiji utisak nakon njihove prve saradnje.

- Ja bih baš rekla suprotno, da je sa Šotrom lako raditi, jer on voli glumce i glumci vole njega. Bez obzira na teške okolnosti u kojima smo se nalazili zbog pandemije, snimanje pamtim kao radosno i lepo iskustvo - ističe glumica koja je nakon što je rodila sina Milutina uglavnom radila u pozorištu, a manje na setu, te sada otkriva da li će se voditi istom parolom i nakon drugog porođaja:

- Nije to bila moja parola nego sticaj nekih okolnosti, ne znam sta će me dočekati nakon porodiljskog odsustva, ali nadam se nekim novim zanimljivim saradnjama, bilo u pozorištu, bilo ispred kamera.

Nada otkriva da ju je virus podmuklo napao.

- Korona je međutim bila jako podmukla prema meni, da nisam poslušala doktore i uradila detaljne analize, ne bih znala da mi je izazvala problem sa cirkulacijom, pa sam naredna tri meseca primala terapiju da se to dovede u red.

Sem lepim i potpuno prirodnim izgledom, Nada može da se pohvali i što je više od jednu deceniju u idiličnom braku sa odbojkaškim trenerom Bojanom Janićem. Kako sama kaže, tajna uspešnog života udvoje je vrlo jednostavna.

- Istina je da prirodu jako volim i cenim pa sam se tako trudila da očuvam ono što mi je priroda dala. Možda sam malo i ekstremna u tome jer nisam nikada ni kosu farbala, niti sam radila bilo kakve intervencije da bih promenila svoj izgled. Zdrava i umerena ishrana, vežbanje i lepe misli u glavi su ključne stvari za lep i prirodan izgled. A za brak je ključna stvar ljubav - poručila je glumica.

