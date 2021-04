OSNIVAČI SAD SIGURNO NISU MISLILI DA ĆE IM SE PRIDRUŽITI ĆELAVI I TETOVIRANI MUŠKARAC! Džonson hoće da se kandiduje za PREDSEDNIKA

Glumac Dvejn Džonson (48) oglasio se na Instagramu povodom nedavne ankete o predsedničkim kandidatima iz glumačkog sveta.

On je istakao da ima cilj da ujedini SAD, pa tako nije isključeno da bi mogao da se kandiduje.

"Ne verujem da su osnivači SAD-a ikad mislili da će se njihovom društvu pridružiti gotovo dva metra visok, ćelav, tetoviran muškarac, crnačkog i samoanskog porekla koji pije tekilu, vozi kamionet i nosi torbicu oko struka, ali ako se to ikad dogodi biće mi čast služiti vam, ljudi", rekao je 48-godišnji Dvejn nakon što je anketa pokazala da bi ga 46 odsno Amerikanaca volelo da ga vidi kao predsednika.

"Cilj mi je da ujedinim našu zemlju i ako ljudi žele da to učinim, učiniću to. Zemlja je najjača kad je ujedinjena i želim SAD videti takvim", rekao je glumac.

Njegov bivši kolega i dugogodišnji prijatelj, rvač Andertaker, takođe je dao podršku Džonsonu.

"Ubija se od posla i u sve što radi daje sto odsto sebe, pa ako odluči da će ući u politiku on će to sigurno i uraditi. Jako je šarmantan i dosetljiv, mislim da bi on mogao biti ta sila koja će ujediniti SAD i koju ljudi traže", rekao je on.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

