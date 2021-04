MISLIO SAM DA JE KRAJ, OPRAŠTAO SAM SE OD SVIH! Irfan Mensur pobedio koronu: Svako ima svoju karmu, ne daju mi da ispustim KAŠIKU

Irfan Mensur (69) bio je u bolnici zbog korona virusa. Na svu sreću on se uspešno oporavio, a sada je progovorio o borbi sa opakim virusom, te je naveo kako je u jednom trenutku posmilio da je to kraj.

- Ja sam pobegao koroni, hvala dragom Bogu. Nisam ja to uspeo zato što sam veliki borac nego me je on sproveo kroz koronu i ostavio neoštećenog. Razumete. Ja sam se opraštao prvih dana dok sam bio u bolnici. Mislio sam da je to kraj, pa su onda naglo rezultati počeli da bivaju bolji, pa sve bolji i na kraju nakon petnaestak dana su me skinuli sa kiseonika i pustili kući i neverovatno brz oporavak sam imao. E to, bez obzira koliko ja bio disciplinovan i koliko sam ja čovek koji sluša čika doktore, bez nekoga ko je pratio mene i mislio da mi nije vreme, to se nije moglo desiti. Mislim da svako ima svoju karmu koja ga prati u životu i ja sam zahvalan što je moja karma takva da sam je pretekao, isto kao što sam pre sedam godina pretekao kad sam imao infarkt i tri bajpasa. Treba biti zahvalan što me još neće. Ne daju mi da ispustim kašiku, što bi rekli ovde u Srbiji - rekao je Mensur i otkrio kako je korona uticala na pozorište u Srbiji.

- Pozorišta rade sa smanjenim kapacitetom i publike i količine predstava. U smislu da negde otprilike trećina sale ili nešto malo jače u svakom pozorištu može da uđe jer se traži distanca između. Ali, čudna je situacija trenutno u pozorištu. Počeo sam da se divim publici. A ne publika da se divi meni. Ako izađem na scenu, ja želim da izađem na scenu da se divim publici jer kad u publici vidim ljude koji pod maskama gledaju predstavu i sede odvojeno jedni od drugih... To je nešto što me takne kao čoveka, razumete. Ne samo kao profesionalca. Nisam znao da postoje ljudi koji toliko žele pozorište i koji toliko vole pozorište kao pojam, kao planetu, kako god hoćete nazovite to, da dolaze i pod takvim okolnostima. To je nešto što me je baš dirnulo.

Glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić, Danijela Štajnfeld izašle su javno i rekle da su bile silovane, ili seksualno uznemiravane, a sada je njihov stariji kolega Irfan Mensur izneo svoj stav na ovu temu i naveo kako samo čovek bez grama empatije može da ne osudi i opravda bilo kakvu vrstu agresije.

- Ne postoji čovek koji ima mozga i gram empatije koji može bilo koju vrstu silovanja i bilo koju vrstu agresije opravdati. Nemoguće je opravdati to. Ja tako ceo život živim, tako razmišljam. Sama reč silovanje je već nešto što izaziva jedan užasan otpor u meni kao biću. Ne želim da govorim o pojedinačnim slučajevima jer prosto ne želim da se stavim u tu reku izjava. Prosto želim samo da kažem da pripadam ljudima koji svaku vrstu agresije, među njima pripada i silovanje, osuđuje do krajnjih granica. Ne vezujem ovu priču ni za koga. Znate šta, ja ipak imam dovoljno godina da mogu da se distanciram od javnih izjava osim što mogu da kažem da apsolutno osuđujem bilo koju vrstu agresije i silovanja – rekao je istaknuti glumac.

