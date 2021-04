PLAKAO SAM DOK SMO SNIMALI POSLEDNJU SCENU MIONE I BOJANA Reditelj Milan Karadžić o Laušu, Mimi i nastavku KALKANSKIH KRUGOVA

Reditelj Milan Karadžić uspeo je da pobedi koronu i da tokom pandemije snimi televizijsku seriju "Kalkanski krugovi".

Nakon pet nedelja emitovanja ni poslednja epizoda nije razočarala publiku, a istaknuti autor otkriva kako je birao glumce, hoće li biti nastavka i kako se upoznao sa Žarkom Lauševićem.

- Drago mi je što su gledaoci reagovali kako smo i očekivali. Publika je, izgleda, željna dobre priče sa sjajnim zapletom i dobrom podelom. Serija "Kalkanski krugovi" je potpuno različita od drugih koje se prikazuju na našim televizijama. Scenarista Đorđe Milosavljević napravio je fantastičnu priču s mnogo magičnih elemenata, horora i trilera. Tu su i snažne ljubavne priče. I ovde ima humora, ali na potpuno suptilan način. Ima ga tamo gde je bio neophodan.

foto: Firefly Production

Svi gledaoci hvale Velibora, koga igra Žarko Laušević. Da li ste njemu namenili ovu ulogu?

- Sa Žarkom sam odrastao. Mi smo kao vrlo mladi i počeli karijere zajedno u amaterskom pozorištu u Podgorici. Laušević je napravio veliku karijeru pre nemilih događaja, a drago mi je što je počeo da se vraća svom poslu. Setili smo se odmah njega kad smo videli lik Velibora. On je neki starac kao Merlin čarobnjak, leči životinje i biljke... On ima svoju tajnu i u tom zabranu je čuvao svog sina. Bio je on najbolji izbor za tu ulogu. Čekao sam nekoliko dana da pročita scenario. Žare je bio tada u Njujorku, ali nije mu dugo trebalo da odluči. Nazvao me je i rekao: "Milane, ovo želim da igram."

Korona umalo da vam pokvari planove?

- Korona nam je na neki način i pomogla. Direktor fotografije Dušan Ivanović i ja smo radili puno na knjizi snimanja. Scenario je bio precizan i pun detalja. Imali smo vremena da se dobro pripremimo. Za ovakve projekte je to možda i ključno. Imali smo čitajuće probe u Beogradu. Sve smo radili kako je trebalo da se radi. Glumci često nemaju slobodne termine za probe, a nama se posrećilo s koronom.

foto: Nemanja Nikolić, Firefly Production

Kako ste pronašli Ivanu Zečević?

- Bila je nekoliko mladih glumica u igri za Mionu. Ivanu Zečević sam video u seriji "Grupa". Ona ima filmično lice i izgleda mlađe. Želeo sam da izgleda kao da je tek punoletna. Ivana je starija, a izgleda kao da ima 16, 17 godina. Davala je Mioni tu dečju nežnost, a i hrabrost i oštrinu.

I spojili ste je s dečkom Pavlom Mensurom, koji joj je i momak u "Kalkanskim krugovima". Slučajno?

- I Pavla sam gledao u "Grupi". Nisam ni znao da su u vezi. Međutim, posle kastinga su mi to otkrili. Znao sam da će onda biti i na setu hemije. I Pavle i Ivana su bili odlični. U ljubavnim scenama su nas sve naježili i rasplakali u poslednjoj epizodi. Puno tu ima prave emocije, zbog toga se, valjda, i mi vežemo za neke seriju. Mene kao reditelja je to kupilo i to sam forsirao kod njih dvoje.

foto: Firefly Production

Šta nas čeka u nastavku?

- Slavili smo u nedelju veče završetak emitovanja na RTS i Superstar TV. Pitanje o nastavku nije za mene, već za producente. Mi smo spremni. Ostajemo u selu i šumi. Đorđe će to da obogati. Neka se slegnu utisci, pa ćemo pričati o drugoj sezoni.

foto: Marina Lopičić

O bratu Milutinu Mima voli da se zeza, a ja volim disciplinu Na seriji "Kalkanski krugovi" Milan Karadžić je radio sa svojim rođenim bratom Milutinom Mimom Karadžićem, koji igra Boru: - Mima voli da se zeza, ja volim disciplinu. Nisam vikao na ekipu, a ni na njega, kao što kaže. Nije bilo potrebe da povisim ton.

Kurir Ljubomir Radanov

Bonus video:

00:12 PRAVA JE SVEKRVA, LJUBOMORNA NA RIVALKU! Svima se dopalo jelo, samo je ona rekla da ne liči NI NA ŠTA! Nije se na tome zaustavila!