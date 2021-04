JAGOŠ MARKOVIĆ U NOVOJ PREDSTAVI NAPRAVIO OMAŽ BALAŠEVIĆU Koristim priliku da mu se poklonim, gde god bio, da zna da ga volimo

Mesec premijera u Beogradskom dramskom pozorištu biće završen u subotu, kada pred publiku izlazi komad u režiji Jagoša Markovića "Divlje meso". Predstava je nastala po tekstu pokojnog Gorana Stefanovskog, a osim režije scenskog dela, Marković potpisuje adaptaciju teksta, scenografiju i izbor muzike. Reditelj je odabrao da celu priču prožima pesma Đorđa Balaševića "Računajte na nas".

- Zadivljen sam kako ste to saznali, jer je to bila tajna. Kad ste saznali, i da vam kažem. On je veza s našim kolektivnim ja. Koristim priliku da mu se poklonim i zahvalim, gde god bio, da zna da ga volimo. Iznenadili ste me i dirnuli. Ne znam šta sad da radim - rekao je Marković za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Za kratko vreme on po drugi put sarađuje sa ansamblom BDP, posle značajnog uspeha s predstavom "Sumrak bogova" (2019), prema filmu Lukina Viskontija. Sada se "Divlje meso" radi u drugačijim okolnostima, a umesto Milana Laneta Gutovića gledaćemo Ljubinku Klarić.

- Ekipi sam se pridružila pre mesec dana, jer je Jagoš došao na ideju da Gospodina Hercoga igra žena. Obično imam šta da kažem o predstavama koje radim, a sad sam ostala bez teksta. Posle ove uloge za mene pozorište neće biti isto - rekla je Ljubinka Klarić na konferenciji za medije.

foto: Dado Đilas

Radnja drame odvija se pred Drugi svetski rat, ali je reditelj odlučio da to promeni.

- Stefanovski kao da je pisao da se ovo dešava nama sada - kazao je Marković.

U predstavi igraju i Jovo Maksić, Sandra Bugarski, Luka Grbić, Marko Todorović, Aleksandar Vučković, Andrijana Đorđević, Vanja Nenadić, Pavle Pekić, Emir Ćatović, Milan Čučilović, Jana Milosavljević i Aleksandar Jovanović.

foto: Zorana Jevtić

U glavnoj ulozi gledaćemo crnogorskog glumca Marka Todorovića, koji igra srednjeg sina Stevu.

- Jagoš je pozorišni genijalac, on te tera da daš 300 posto od sebe. Mi mladi glumci smo mnogo naučili od njega. Za nas je ceo proces bio neka nova glumačka akademija. Napravio je velike predstave, a ovo će mu biti, nadam se, najveća u karijeri. Igram srednjeg brata, koji se trudi da izađe iz kolotečine i da ostvari svoje snove. On pokušava da izvuče i porodicu, ali je upoznao pogrešne ljude, i to ga je spotaklo. Ipak, samo je porodica ona koja ti jedina želi samo dobro - zaključuje mladi glumac.

Kurir/ Ljubomir Radanov

