OLIVERA BALAŠEVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON SMRTI MUŽA Odlučila je da uradi nešto veliko i donira opremu vrednu 3.668.550 dinara

Porodica Balašević sutra će u Novom Sadu uručiti donaciju Akademiji umetnosti u audio-video opremi u vrednosti od 3.668.550 dinara. Savremena tehnika biće znatan doprinos nastavnom programu ovog fakulteta, na kojem su se odškolovala dva člana porodice Balašević, ćerke Beba i Jovana. Prisutnima će se obratiti Olivera Balašević u ime porodice, što je ujedno i prvo pojavljivanje i obraćanje porodice u javnosti nakon odlaska Đorđa Balaševića.

foto: Marina Lopičić

Veliki umetnik je preminuo 19. februara u 68 godini, a sahranjen je na novosadskom Novom groblju u prisustvu najuže porodice.

Đorđe i Olivera Balašević su 41 godinu živeli svoju bajku. Njihova ljubav iznedrila je stotine njegovih pesama, bezbroj romantičnih izjava i, što je najbitnije – troje dece. Mnogi njihovu ljubav vide kao jednu od najromantičnijih na ovim prostorima, ispevanom u njegovim pesmama, ovekovečenu u njenim osmesima.

foto: Nemanja Nikolić

U vreme dok je Olivera Balašević, studirala i živela u domu on je, kako je on svojevremeno govorio, pod njenim prozorom često je pevao, a veliku ljubav nisu krili, od tada do danas. Ipak, bilo je na početku nekih pokušaja uticaja sa spoljne strane, kako je Đole to šeretski objašnjavao.

Na studentskoj sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka Olivera tada živela, danas se na ulaznim vratima nalazi pločica "Dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka... Olja i Đole Balašević, 1. juni 1979." Jer baš tu počela je najlepša ljubavna priča...

Deo ove priče je Olja opisala u knjizi "Planeta Dvorište".

Kurir.rs

Bonus video:

02:06 BALAŠEVIĆ JE BIO UNIKAT! Prijatelji i saradnici otkrili sve kvalitete PANONSKOG MORNARA (KURIR TELEVIZIJA)