DANIJELA ŠTAJNFELD DOBILA PONUDU ZA DVE NOVE ULOGE Glumica se vraća u domovinu, a ovo pre povrataka mora da uradi u Americi

Film "Zaceli me" prikazan u Beogradu

Na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma prikazan je dokumentarac "Zaceli me" Danijele Štajnfeld, koji govori o seksualnom nasilju.

Film je imao domaću premijeru prošlog leta na 27. Festivalu evropskog filma Palić, a glumica, koja živi i radi u SAD, u međuvremenu je optužila kolegu Branislava Lečića za silovanje. Ona nije prisustvovala projekciji, ali je najavila mogući povratak u Srbiju, gde je dobila dve ponude. U Njujorku će se oprobati i kao komičarka.

foto: Marina Lopičić, Teodora Milovanović

- Radim na jednom komičnom serijalu koji je zasnovan na liku u kojem nastupam na stend-ap predstavama. Njujork, koji je svetski centar živih nastupa, podstakao me je da se izrazim kroz humor, koji nisam toliko koristila u Srbiji dok sam radila u pozorištu i na filmu. Sledeći veliki projekat je jedna dokumentarna parodija. Petog maja nastupam u legendarnom njujorškom stend-ap klubu. Raduje me što se grad otvara posle korone i što se vraćam nastupima. Moj život i karijera u Americi su sada jako dinamični jer počinjem da se ostvarujem ne samo u poziciji komičara, glumice već i u poziciji producenta. Pitalo me je dvoje kolega da li bih radila neke projekte u Srbiji. Ako vreme i obaveze dozvole, radovala bih se povratku na domaću scenu - izjavila je Danijela za Novu uoči beogradske premijere na Martovskom festivalu.

Dokumentarac "Zaceli me" imaće, kako je otkrila glumica, i svoju distribuciju u Americi.

Kurir.rs

