DAČIĆEVA NAVODNA ĆERKA SONJA USTVARI JE POP ZVEZDA: Stvara tehno, hevi metal, a uzori za tekstove pesama su joj Njegoš, Niče...

Velika prašina u javnosti podigla se nakon što je šef Skupštine Ivica Dačić u jutranjem programu, otkrio da mu je stiglo pismo od Sonje iz Londona, koja je tvrdila da joj je otac. Kako Kurir otkriva Sonja Vujčić, rođena u Inđiji stvara pop, tehno, hevi metal i elektronsku muziku.

Ova žena, inače je supruga gitarista jedne pop grupe koja je svirala sa Samantom Foks. Ona živi i radi u Londonu.

Sonjin suprug je svirao gitaru u video-spotu za singl "Touch me" Samante Foks, a takođe je učestvovao i u spotu "Baby you are star" umetnice Suzi Kvatro.

1 / 6 Foto: Printscreen

Sonja i Kolin Moloj Imaju tri albuma i jedan singl iznad u poslednjih nekoliko meseci. Prvi album se zove "Radovan i Mila", po Sonjinim roditeljima.

Reči njihovih pesama su inspirisane filozofskim tekstovima autora kao što su Erih From, Niče, Konfučje, Herman Hese, Njegoš, Tagore, Kastandeda, kao i indijskom i japanskom religijom. Muzika je pop, tehno, hevi metal i elektronik.

Sonja se pored pisanja tekstova, pevača, komponovanja bavi i manekenstvom.

Podsetimo, Dačić je u jutarnjem programu otkrio koliko ga je zateklo pismo koje je dobio od Sonje, koja tvrdi da je baš on otac nje i njenog brata, da ih je dobio u prvom braku sa njihovom majkom, od koje se, kako Sonja tvrdi, nikada nije ni razveo?! Dvadesetogodišnjakinja iz Londona poslala mu je mejl na adresu Skupštine koji su mu njegovi saradnici odmah dostavili. Ona u pismu traži da ih Dačić prizna kao svoju decu, ali i da im plaća alimentaciju. Dačić je tim povodom izjavio da je pismo nepoznate osobe stiglo u njegov kabinet i da mu je žao šta su sve pojedini ljudi u stanju da učine ne bi li na sebe skrenuli pažnju javnosti.

