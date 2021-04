KAMEN BI ZAPLAKAO OD TUGE! Najtužnija pesma grupe ABBA inspirisana je stvarnim događajima, pevač je napisao posle emotivnog SLOMA!

Agneta Faltskog je proslavila 71. rođendan početkom aprila. Slavna švedska pevačica legendarne grupe ABBA rođena je 5. aprila 1950. godine u gradu Jonkopingu. Imala je samo šest godina kada je napisala svoju prvu pesmu.

foto: Profimedia

Uskoro je počela da ide na časove klavira i da peva u lokalnom horu, a osnovala je i trio sa svojim prijateljicama Lenom i Elizabet. Sa 15 godina odlučila je da napusti školu i u potpunosti se posveti stvaranju muzičke karijere.

foto: Canva/A.M.

Četiri godine kasnije, na snimanju jedne televizijske emisije, upoznala je muzičara Bjorna Ulvaeusa i zaljubila se u njega. Nešto pre toga, pevačica Ani-Frid Lingstad započela je vezu sa Bjornovim prijateljem i saradnikom Benijem Andersonom. Dva para uskoro su otišla na zajednički odmor na Kipar i tamo se prvi put rodila ideja o formiranju zajedničke grupe.

Početkom 1972. službeno je nastala grupa ABBA, a ime je zapravo akronim nastao iz prvih slova imena članova.

Teško je uopše nabrojati hitove kojima su zauvek promenili svet pop muzike ili izdvojiti pesmu koja bi se mogla nazvati najboljom, ali ako pitate Agnetu ima li svog favorita, njen odgovor uvek je isti.

foto: Profimedia

U brojnim intervjuima priznala je kako je "The Winner Takes It All" njena najdraža pesma, a mnogi ne znaju da je nastala u vreme kada su se Agneta i Bjorn razvodili.

Na leto 1980. godine, kada je njihova brakorazvodna parnica bila u toku, Bjorn je počeo raditi na pesmi koja za temu ima kraj veze. Kasnije je rekao da nikad nije brže napisao tekst, a u tome mu je pomogao i viski.

"Bio sam pijan i kompletan tekst došao mi je kroz nalet emocija u sat vremena", rekao je jednom.

foto: Profimedia

Priznao je i da je iskustvo razvoda zapravo bilo inspiracija za pesmu, a kada je je prvi put pokazao Agneti njene oči napunile su se suzama.

Deset dana nakon službenog sudskog razvoda, grupa je na švedskom ostrvu Marstrandu snimala spot za pesmu koji je režirao slavni reditelj Lase Hallstrom.

foto: Profimedia

"The Winner Takes It All" izdata je kao vodeći singl sa albuma "Super Trouper" i odmah se smestila na sam vrh top-lista u brojnim evropskim zemljama, a Britanci su je 2006. godine proglasili najdražom pesmom za raskid.

(Kurir.rs/A.M./Zadovoljna.hr)

Bonus video:

00:24 ŠTA SAM DOČEKALA, DA SEDIM SAMA I PIJEM: Marija Šerifović napravila žurku, nazdravlja, a u pozadini trešti muzika!