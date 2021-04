VELIKA JE PRIVILEGIJA ŠTO SE BAVIM GLUMOM! GORICA POPOVIĆ ZA TV EKRAN: I u minijaturama možete da napravite fine medaljone

Karijera naše čuvene glumice Gorice Popović traje punih pet decenija. Nezaboravnu sekretaricu Daru iz "Boljeg života" nedavno je na malom ekranu zamenila uloga pijanistkinje Vesne, koju je na savršenom engleskom odigrala u seriji "Kaljave gume" kraj Krisa Malkija. U razgovoru za TV Ekran glumica otkriva svoje planove i najavljuje da se raduje nastavku snimanja "Klana", koji je obožavala mlađa publika.

Nedavno je završeno emitovanje serije "Kaljave gume", a mnogima i danas nije jasan naziv.

- Mia Ćertić i njen suprug Miodrag Ćertić "krivci" su za naslov serije. Zašto "Kaljave gume"? Zato što ko god nije skrenuo s puta i iskaljao točkove, to jest gume, ko nije u životu otišao u neki rizik ili nešto promenio, taj kao da nije živeo. Naslov serije je bio metafora.

Da li je Vesna koju ste odigrali najbliža vama privatno, jer, kao i vi, voli muziku?

- Ona je pijanistkinja koja je zapostavila karijeru zbog muža. Kad je on umro, počela je da razmišlja šta će sa svojim životom. Odjednom je osetila da joj je teret pao s leđa i odlazi kod sina u Ameriku, gde započinje novi život u potpuno novim okolnostima, s novim ljudima i običajima. To je sudar dva sveta. A preko novih tehnologija uspostavlja odnos sa jednim Amerikancem i tu zapravo počinje jedna ozbiljna priča koja se, vidim, ljudima veoma dopala.

foto: Printscreen/Instagram

Imali ste Krisa Malkija za partnera?

- On je sjajan glumac. Ima više od 200 uloga, ali je najpoznatiji po "Tvin Piksu". Kad sam čula da će mi biti partner, počela sam da obraćam pažnju na njegove filmove. Moju najbolju prijateljicu igrala je Aida Torturo. Oni su divni ljudi i sjajni glumci. Bili su veoma otvoreni i spremni da se uklope u sredinu. Imala sam tremu od igranja na engleskom. Govorim taj jezik, ali nije jednostavno. Uvek sam se divila kolegama koji rade sa stranim produkcijama. Prvi put sam se srela s tim i bila sam štreber. Ipak, morala sam da ga govorim i s nekim greškama. Izborila sam se s tim. Na kraju sam uživala.

U kakvom sećanju će im ostati Srbija i šta ste im poklonili na rastanku?

- Vodili smo ih na razna mesta. Poklonila sam im rakiju. Naravno, kupila sam im ajvar i repliku srednjovekovnog nakita da ih podseća na Srbiju.

Na snimanju ove serije ste nešto uradili prvi put...

- Imala sam ljubavnu scenu i osećala sam tremu, jer nisam mnogo takvih scena snimala u karijeri. Trebalo je da provedemo noć u motelu, a bilo mi je neprijatno jer ne poznajem čoveka. Tek što je stigao u Srbiju. Međutim, ispalo je diskretno. Bio je samo jedan poljubac, a i gde ćemo mi u ovim godinama to da snimamo. On je to razumeo i sve je ispalo vrlo dobro.

foto: Printskrin

Na jesen vas čeka i premijera filma "Toma", u kojem igrate gazdaricu čuvenog pevača Tome Zdravkovića?

- Ne izbegavam ni male uloge. Milan Marić je sjajan kao partner. On je počeo kod nas u Ateljeu 212, a onda nam ga je ukralo Jugoslovensko dramsko pozorište. Na prvi pogled Marić ne liči na Tomu Zdravkovića, ali je dobar izbor, kao i Tamara Dragičević za Silvanu Armenulić.

Da li ste upoznali Silvanu i Tomu?

- Tomu sam upoznala. Radili smo velike promocije za Mila Đukanovića i Momira Bulatovića. Stanovali smo tada u hotelu "Crna Gora" u Podgorici. On je znao u pidžami i papučama da izađe ispred hotela. Bio je opušten, a zaista poseban čovek.

Gledali smo vas i u "Klanu". Hoće li biti nastavka?

- Stigao je scenario za drugu sezonu. Uloga koja je bila mala sada je lepo raspisana. Radujem se snimanju. I u minijaturama možete da napravite fine medaljone.

foto: Privatna Arhiva

Vaša uloga u velikoj seriji "Bolji život" još se ne zaboravlja?

- Snimala sam mnogo za televiziju, serije i drame "Vuk Karadžić", "Sivi dom", "Gore-dole"... Ponekad i zaboravim sve da pomenem. Na početku karijere odbila sam zbog muzike ulogu u jednoj seriji, pa sam dugo čekala novu priliku. Stigao je poziv za "Bolji život" Slobodana Pavićevića. Samo me je pitao: "Šta radiš narednih godinu dana?" Nisam znala šta to znači, ali ubrzo sam shvatila. Bila je to prva naša serija koja je postala neverovatno gledana. Za uspeh tog projekta je bilo važno što smo mi bili kao porodica. Moj lik sekretarice Dare doneo mi je popularnost. A na početku snimanja "Boljeg života" nismo baš verovali da će to biti tako dobra i uspešna serija.

I dalje vas na ulici oslove s "Daro"...

- U Beogradu i ne više toliko, ali kad odem u Zagreb ili u Hrvatsku uopšte, tamo me prepoznaju po "Boljem životu". Na snimanju serije "Pogrešan čovek" ljudi iz ekipe su me zvali Daro iako je tu, pored mene, igrala i Dara Džokić.

Šta vam je najlepše iskustvo u karijeri?

- Saradnja s Kusturicom. Čuo me je u jednom parku kako pevam ruske pesme i pozvao da krenem s njima. Bila sam neplanirano na turneji u Italiji, Španiji i Portugalu. Posle sam išla u Francusku. Onda je došla saradnja na operi "Vreme Cigana", koja je bilo čudo. Premijera je bila u Parizu. Imali smo 17 predstava i uvek pune sale. Gostovali smo s tom predstavom u Španiji i Rusiji. Skupa je to produkcija, pa nismo putovali koliko smo mogli s tom predstavom.

foto: Kurir, AP/Joel C Ryan

Da li ste zadovoljni svojom karijerom?

- Ne volim da mistifikujem svoj posao. Velika je privilegija što se bavim glumom. Dobila sam i nagrade "Žanku Stokić" i "Pavla Vuisića". Snimljen je i dokumentarac o meni, a i spremna je monografija, ali korona je stopirala njihovu promociju. Kad su mi izvukli šta sam sve radila - nekih se stvari i ne sećam. Ne mogu da se žalim da nisam radila i imala posla.

Kurir Ljubomir Radanov

Bonus video:

00:29 POBEDIMO KORONU! Grad Beograd i Gorica Popović pozivaju sve da se VAKCINIŠU